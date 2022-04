Demoraron a L-Gante en un aeropuerto de Chile: «No tengo nada»

L-Gante fue demorado ayer por la policía de Chile cuando llegó al país para dar uno de sus shows. El cantante mostró su descontento en las redes sociales. Mediante un vivo en Instagram desde el aeropuerto, el creador de la Cumbia 420 filmó el conflicto con los carabineros.

«No me dejaron entrar. No tengo nada«, expresó en el vivo, que luego borró. Elian Valenzuela había viajado a Chile junto a todo su equipo, pero fue al único al que retuvieron en el aeropuerto. “Hey Marcianeke no me dejaron entrar acá porque dicen que soy el Marcianeke de Argentina… ¡boludo, vení a salvarme compañero!”, apuntó L-Gante en el video a uno de sus colegas mientras trascurría la situación.

El cumbiero había salido sin problemas de Argentina hacia Chile pero al arribar al país vecino fue demorado. En primera instancia se creía que pudo haber sido retenido porque sospechaban que podría tener sustancias ilegales en sus bolsos. También se rumoreó que podría ser por la causa que tiene en el país tras la denuncia de un vecino de General Rodríguez por, supuestamente, apuntarlo con un arma.

Finalmente, el abogado del cantante, Alejandro Cippolla, confirmó que no encontraron nada y que no había motivos para deportar al cantante. L-Gante pudo ingresar a Chile y cumplir con sus shows.

Noticias Argentinas