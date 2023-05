Desconsolado llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos Famosos

El participante Gabriel Oliveri vivió un momento de mucha alegría luego de que Juan Gaffuri (uno de los jurados de Pasaplatos Famosos junto a Pablo Massey) lo eligiera para que esté en su equipo después de haberse deleitado con su plato de ñoquis a la boloñesa. Sin embargo, el participante no pudo evitar quebrar en llanto durante el programa del El Trece.

Y ante el aliento de sus compañeros y de la conductora, Paula Chaves, Gabriel se confesó: “Yo soy una persona que siempre trato de estar bien. Hace un mes y medio me pasó algo horrible y, en vez de quedarme en casa, cuando me dijeron de este programa me vine para acá porque si no era quedarme y que me chupe la cama y la depresión. Así que este programa a mí me salvó”, comenzó diciendo.

El desconsolado llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos

“Cuando uno trabaja de relaciones públicas, trata de estar bien porque los que pueden estar mal son los clientes, así que yo trato de darle lo mejor a la gente, pero estoy pasando un momento súper difícil”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Esto se lo quiero dedicar a la persona más importante que tuve en mi vida que es mi mamá, Carmen, que partió. Mi papá tenía un almacén en el interior y ella 11.30 se iba a cocinar. Y como tantas mujeres, trataba de conformar a los hijos todos los días que siempre preguntaban ‘¿qué hiciste hoy?’. Y ella siempre trataba de hacer comida rica para todos. Cocinar, cocinaba solamente Carmen, era la única”.