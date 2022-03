Desde la cuenta de Dylan, el perro presidencial, negaron que Zapata haya sido su adiestrador

Conocida la polémica en torno a la designación de Ariel Alonso Zapata como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo en el Ministerio de Seguridad, reaccionaron con sarcasmo en la cuenta oficial del perro del presidente.

Si bien fue una noticia replicada por múltiples medios, quien escribió el posteo apuntó directamente contra Clarín. «Vi que decían que nombraron a «mi adiestrador» en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedáte'», relataron.

Acompañado de una foto de Dylan con anteojos, sentado frente a un diario impreso, el texto llega a una conclusión:

«Pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo. Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa… No se lo cuenten.

Los cuestionamientos surgieron cuando se supo de Zapata, conocido por los servicios prestados para Dylan, sería quien ocuparía ese cargo con un sueldo de casi 300 mil pesos, aún cuando se reconoció que no reunía los requisitos mínimos establecidos. “Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él”, lo defendió el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández.