Yanina Latorre dijo que Pampita tendría un ciclo en la TV Pública y cobraría $25 millones

La conductora Yanina Latorre aseguró que la modelo y presentadora Carolina «Pampita» Ardohain tendría un nuevo ciclo de entrevistas en la TV Pública y afirmó que cobraría 25 millones de pesos por la realización de cuatro programas.

La revelación se dio durante el programa Sálvese quien pueda (SQP), donde Latorre brindó detalles sobre el supuesto acuerdo. “Por cuatro días de trabajo le van a pagar con nuestros impuestos 25 millones de pesos”, sostuvo la conductora al referirse al contrato que, según indicó, tendría la modelo con el canal estatal.

El supuesto contrato de Pampita con la TV Pública que generó polémica en redes

De acuerdo con lo señalado en el programa, el ciclo sería un formato de entrevistas que se grabaría en una cantidad reducida de jornadas, lo que generó comentarios y debate dentro del panel televisivo.

Las declaraciones de Latorre rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios discutieron tanto el monto mencionado como la posibilidad de que Pampita encabece un proyecto televisivo dentro de la señal pública.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de la TV Pública ni de Pampita sobre la realización del programa ni sobre las cifras mencionadas durante la emisión televisiva.