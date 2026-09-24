Después de 21 años de espera, Hilary Duff confirmó su primer show en Argentina: fecha y entradas

Después de más de dos décadas de espera, Hilary Duff finalmente se presentará en Argentina. La recordada protagonista de Lizzie McGuire llegará a Buenos Aires con The Lucky Me Tour, la gira que marca su regreso a los grandes escenarios.

Una noticia que sus seguidores argentinos esperaron durante años finalmente se confirmó: Hilary Duff dará su primer concierto en Argentina. La cantante y actriz estadounidense anunció una fecha en Buenos Aires como parte de The Lucky Me Tour, su nueva gira internacional.

El recital será el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, dentro del tramo latinoamericano que también tendrá presentaciones en Puerto Rico, Brasil y Chile.

La presentación tendrá además un condimento especial: será la primera vez que Duff actúe ante el público argentino, después de una visita que estuvo a punto de concretarse hace más de 20 años.

Hilary Duff en Argentina: una visita que quedó pendiente durante 21 años

La historia entre Hilary Duff y sus fanáticos argentinos tiene un capítulo inconcluso. En 2006 estaban previstos conciertos en Buenos Aires y Córdoba, dentro de la gira Still Most Wanted Tour, pero las presentaciones finalmente fueron canceladas por problemas de salud de la artista.

Ahora, 21 años después, aquella deuda quedará saldada con su llegada al Movistar Arena.

Según informó Infobae, la presentación del 17 de agosto será el debut de Duff en escenarios argentinos y se producirá en medio de su regreso a las giras internacionales después de más de una década sin realizar un tour de esta magnitud.

De Lizzie McGuire a su regreso a la música

Para toda una generación, Hilary Duff quedó asociada para siempre a Lizzie McGuire, la serie de Disney que la convirtió en una estrella mundial a comienzos de los 2000.

Pero su carrera rápidamente trascendió la actuación. La artista lanzó discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, además de canciones que marcaron aquella etapa del pop adolescente, entre ellas “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love”.

Su regreso a las grandes giras coincide con una nueva etapa musical. En febrero de 2026 publicó luck… or something, su primer álbum de estudio desde Breathe In. Breathe Out., editado en 2015. El trabajo debutó en el puesto número 3 del Billboard 200.

Así, el show porteño promete combinar la nostalgia de sus grandes éxitos de los 2000 con las canciones de su presente musical.

Cuándo toca Hilary Duff en Argentina

La fecha ya está confirmada:

Hilary Duff se presentará el martes 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Antes de llegar al país, el tramo latinoamericano de The Lucky Me Tour pasará por San Juan, Puerto Rico, el 10 de agosto, y San Pablo, Brasil, el 13. Después de Buenos Aires, la cantante viajará a Santiago de Chile, donde actuará el 20 de agosto.

Entradas para Hilary Duff en Argentina: cuándo salen a la venta

La venta general de entradas está anunciada para el 2 de octubre, mientras que previamente habrá instancias de preventa. El sitio oficial de la gira también habilitó una inscripción para una preventa que comenzará el 29 de septiembre.

De esta manera, Hilary Duff finalmente tendrá su esperado encuentro con el público argentino, más de dos décadas después de aquella presentación que nunca pudo concretarse.