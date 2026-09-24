Shakira adelanta un invitado sorpresa en su residencia en Madrid

La estrella internacional Shakira continúa sumando hitos con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y actualmente se encuentra en Madrid, donde lleva adelante una serie de conciertos que marcarán el tramo final de su tour.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en las últimas horas la cantante colombiana anticipó una sorpresa para sus próximos shows: Maluma podría subir al escenario como invitado especial para interpretar juntos “Agua”, la colaboración que forma parte del último proyecto discográfico del artista.

La propia Shakira alimentó la expectativa a través de sus redes sociales. “¿Les cuento o no les cuento el día que viene Maluma a cantar conmigo aquí en Madrid?”, escribió en Instagram, en una publicación que rápidamente superó los 280 mil “me gusta”.

Shakira y Maluma volverán a compartir escenario en Madrid

El posible encuentro generó una inmediata reacción entre los seguidores de ambos artistas. Shakira y Maluma mantienen desde hace años una relación de amistad y colaboración profesional, que anteriormente dio lugar a canciones como Chantaje, Clandestino y Trap.

Ahora, la expectativa está puesta en “Agua”, el tema que volvió a reunir musicalmente a los colombianos y que podría tener una presentación especial durante la residencia madrileña de Shakira.

Aunque la cantante confirmó que Maluma estará en uno de sus conciertos, todavía mantiene el misterio sobre cuál será la fecha elegida para la esperada aparición.

El particular “Estadio Shakira” en Madrid

La artista atraviesa además un momento especial de su gira. Madrid, ciudad en la que vivió durante años, fue elegida para albergar la etapa final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convirtiendo estas presentaciones en un cierre cargado de simbolismo personal.

Para recibir la producción del espectáculo se habilitó temporalmente un espacio denominado Estadio Shakira, montado dentro del predio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde.

La cantante ya completó tres de los doce conciertos previstos y todavía tiene por delante nueve presentaciones: 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Con el final de la gira cada vez más cerca, la aparición de Maluma se perfila como una de las grandes sorpresas de esta serie de conciertos, aunque Shakira todavía se guarda el dato que todos sus fanáticos quieren conocer: en cuál de las nueve noches restantes compartirán finalmente el escenario.