Detuvieron a una mujer en Estados Unidos y su parecido con Jennifer Lopez se volvió viral

Una mujer de 35 años fue arrestada en Minnesota, Estados Unidos, por el presunto robo de baterías para herramientas. Sin embargo, el caso salió de las páginas policiales por un detalle que sorprendió en las redes: muchos encontraron un increíble parecido entre la detenida y Jennifer Lopez.

Una detención por un presunto robo en un comercio de Minnesota, Estados Unidos, terminó generando una repercusión que nadie esperaba. La protagonista es Cyrena Anne Quast, una mujer de 35 años cuya fotografía policial se convirtió en viral después de que usuarios de las redes sociales comenzaran a compararla con Jennifer Lopez.

El episodio ocurrió en Monticello, donde Quast fue detenida por la presunta sustracción de mercadería de un comercio. Según trascendió, se trataba de dos paquetes de baterías utilizadas para herramientas eléctricas, con un valor conjunto estimado en alrededor de 580 dólares.

Sin embargo, el monto del supuesto robo pronto quedó relegado a un segundo plano. Cuando comenzó a circular la imagen de la mujer tomada tras su arresto, su parecido con JLo llamó la atención y convirtió un caso policial local en una historia viral.

Por qué detuvieron a la mujer que compararon con Jennifer Lopez

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un empleado del establecimiento habría reconocido a Quast por un episodio anterior y alertó a las autoridades.

La mujer fue finalmente arrestada y se tomó la habitual fotografía policial. Fue justamente esa imagen la que comenzó a recorrer las redes y despertó una catarata de comentarios.

La forma de su rostro, el cabello y algunos de sus rasgos llevaron a numerosos usuarios a encontrar similitudes con Jennifer Lopez, una comparación que rápidamente se transformó en memes y bromas.

La foto viral y el detalle de la inteligencia artificial

Pero la historia sumó otro elemento inesperado. A medida que la imagen ganaba repercusión, comenzó a circular una segunda fotografía en la que el parecido con Jennifer Lopez resultaba todavía más evidente.

El problema es que esa versión no era completamente real.

Verificadores que analizaron las publicaciones advirtieron que la fotografía policial original era auténtica, pero una de las imágenes viralizadas posteriormente había sido alterada mediante inteligencia artificial.

La modificación habría acentuado determinados rasgos de Quast para acercarlos todavía más a los de la cantante y actriz estadounidense. Así, una comparación surgida a partir de una fotografía real terminó amplificada artificialmente en las redes.

De una detención local a un fenómeno en las redes

Quast recuperó la libertad al día siguiente de su arresto, pero para entonces su fotografía ya había comenzado a circular mucho más allá de Minnesota.

El episodio vuelve a mostrar cómo una historia pequeña puede alcanzar repercusión internacional en cuestión de horas y, además, cómo la inteligencia artificial puede modificar imágenes reales hasta hacer difícil distinguir qué parte de una publicación viral es auténtica.

En este caso, detrás de las bromas por el supuesto parecido con JLo existió efectivamente una detención y una fotografía policial real. Lo que apareció después fue una versión manipulada que hizo que la semejanza pareciera todavía mayor de lo que mostraba la imagen original.