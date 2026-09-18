Neuquén Habita: entregaron 16 viviendas en Z1 y anticiparon nuevas obras para el sector

Las 16 viviendas corresponden a obras que comenzaron en 2022, pero que quedaron paralizadas luego de atravesar un proceso de rescisión. Foto: gentileza

Familias del barrio Z1 de Neuquén capital recibieron las llaves de sus viviendas, en una entrega encabezada por el gobernador, Rolando Figueroa, como parte del plan provincial Neuquén Habita.

Durante el acto, Figueroa señaló que la Provincia trabaja para “llevar soluciones hacia todas las familias” y anticipó que se realizarán nuevas obras en el sector.

De la actividad también participaron el intendente, Mariano Gaido, y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

«Es uno de los actos que más representan nuestras prioridades»

Las 16 viviendas corresponden a obras que comenzaron en 2022, pero que quedaron paralizadas luego de atravesar un proceso de rescisión.

Durante la jornada, se entregaron seis casas en la manzana 85, seis en Cuenca Intermedia y otras cuatro en las que se concretó la terminación de obra.

Bertoldi explicó que los inmuebles con dos dormitorios «se suman a los 68 que ya estamos entregando y entregamos durante este año. A su vez, se suman a las 324 viviendas que estamos desarrollando solo en este sector del Z1”.

Destacó también que la entrega de viviendas «es uno de los actos de gobierno que más representan nuestras prioridades de políticas públicas, en este programa maravilloso que busca dar soluciones habitacionales”.

Además, detalló “estamos trabajando en el nuevo CPEM y la nueva EPET, dos obras muy esperadas para este sector de Neuquén capital”.

Más obras en el sector Z1

«Venimos de años de retraso, postergación, de abandonar la política habitacional. Estamos trabajando, yo les digo que tengan paciencia, pero vamos a llegar a cada uno de los sectores con las soluciones habitacionales que se requieren«, sostuvo Figueroa.

Afirmó que «siempre cuando uno puede otorgar la posibilidad de entregar una casa que se transforma con la familia en un hogar, estamos estamos muy conformes con todo el trabajo«.

Figueroa también destacó el trabajo conjunto con el municipio y anticipó nuevos proyectos para el sector, entre ellos, el desarrollo de 1.700 lotes con servicios, la construcción de una comisaría y una sala de atención de salud.

Por su parte, Gaido remarcó: “es el único lugar del país donde se están entregando viviendas, y lo hacemos no solamente en la provincia, sino también permanentemente en la ciudad de Neuquén. Así que es un orgullo acompañarlo”.