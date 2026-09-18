El Cerro Perito Moreno es escenario del mejor esquí alpino: Baruzzi y Gravier en el podio

El esquí alpino de alta competencia tiene esta semana una de sus citas destacadas en El Bolsón. Las pistas del Cerro Perito Moreno reúnen a corredores argentinos y extranjeros para disputar los campeonatos nacionales de slalom y slalom gigante, las dos pruebas más técnicas de la disciplina.

Desde distintas partes del mundo

La presencia de representantes de países con fuerte tradición en este deporte, como Francia, Suiza, Canadá y España, eleva el nivel de las competencias y permite medir a los principales exponentes nacionales frente a corredores internacionales.

En el slalom gigante, los títulos argentinos quedaron en manos de dos integrantes del equipo nacional con experiencia olímpica: Francesca Baruzzi y Tiziano Gravier.

Francesca Baruzzi tiene 28 años y es de San Carlos de Bariloche. Gentileza.

Entre las mujeres, Baruzzi se impuso por delante de la también argentina Nicole Begué, que además se consagró campeona nacional junior. La francesa Camille Salaris completó el podio.

La barilochense, que en febrero terminó 29ª en esta especialidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, compitió por primera vez en el Cerro Perito Moreno.

“Me sorprendieron las pistas, que aguantaron muy bien pese a que la temperatura estuvo un poco alta”, destacó Baruzzi después de la carrera.

Entre los varones, Gravier consiguió el primer lugar en una prueba muy ajustada. El francés Evan Stoliar terminó segundo y el suizo Luc Roduit ocupó la tercera posición.

Tiziano Gravier, primero entre los varones en esquí Alpino. Gentileza.

Gravier, que también formó parte de la delegación olímpica argentina este año y logró un histórico 28° puesto en Super Gigante, destacó la convocatoria que tuvo la competencia. “Vinieron muchos argentinos y también muchos extranjeros a correr estas pruebas, así que muy satisfechos con el nivel”, señaló.

El slalom también tuvo campeones argentinos

El miércoles fue el turno del slalom, con dominio francés en las clasificaciones generales. Coline Bourgeois, Cleo Chalamel y Elisa Boric ocuparon los tres primeros lugares entre las mujeres. Bianca Ricau, sexta en la general y la argentina mejor ubicada, se quedó con el título nacional.

Felipe Eiras, el argentino mejor clasificado y campeón nacional de Slalom. Gentileza.

En varones también hubo un podio íntegramente francés, integrado por Leo Llorach, Axel Gravier y Adrian Lafont. Felipe “Pipe” Eiras finalizó cuarto y, como el argentino mejor clasificado, se consagró campeón nacional de la especialidad.

“Fue un espectáculo, es muy bueno ver cómo crece el cerro año a año y cómo se fomenta acá la competición. La organización estuvo muy bien, salieron muy buenas carreras”, destacó Eiras, que ya había conseguido podios de slalom en Laderas en 2022 y 2023.

Los campeonatos fueron organizados por el Club Andino Piltriquitrón, junto con la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) y Laderas. La agenda deportiva continúa este viernes con dos pruebas de la Federación Internacional de Ski (FIS), en las que estarán en juego la Copa CAP y la Copa Laderas.