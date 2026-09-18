Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la lista de famosos invitados

A tres meses de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comenzaron a trascender los nombres que formarían parte de una celebración con alrededor de 300 invitados. Figuras de la Selección Argentina, estrellas de la música y celebridades internacionales aparecen en una nómina que todavía no fue confirmada en su totalidad por la pareja.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empieza a tomar forma y, después de conocerse la invitación, ahora el foco está puesto en una de las grandes incógnitas: quiénes estarán entre los invitados a una de las bodas más esperadas del año.

En las últimas horas, LAM difundió una nómina preliminar que combina los dos mundos de la pareja. Del lado de Rodrigo aparecen varias figuras de la Selección Argentina, mientras que Tini sumaría a artistas argentinos e internacionales con los que construyó vínculos durante su carrera.

La celebración está prevista para el 19 de diciembre en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, según la invitación difundida esta semana. La fiesta tendría alrededor de 300 invitados.

Sin embargo, hay una aclaración importante: Tini y De Paul no difundieron oficialmente una lista completa, por lo que buena parte de los nombres que circulan provienen de información periodística y deben considerarse invitados previstos o posibles asistentes.

Messi y Antonela, entre los nombres fuertes de la lista

Uno de los nombres que parece tener mayores certezas es el de Lionel Messi. El periodista Gustavo Méndez aseguró que el capitán argentino ya recibió la invitación digital para la celebración.

Junto a Messi aparece naturalmente Antonela Roccuzzo, mientras que la lista vinculada con el mundo del fútbol también incluiría a Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Sergio “Kun” Agüero.

También trascendió el nombre del uruguayo Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi, debido a la relación que mantienen con el círculo futbolístico de De Paul.

Entre los nombres internacionales más llamativos aparecen David y Victoria Beckham, aunque en este caso su presencia todavía no estaría confirmada.

Emilia Mernes y Duki, la invitación que más sorprendió

Pero uno de los nombres que más repercusión generó fue el de Emilia Mernes.

Durante los últimos meses circularon fuertes versiones sobre un distanciamiento entre Tini y Emilia. Sin embargo, Pilar Smith reveló en LAM que Emilia habría sido invitada junto con Duki y aseguró que las cantantes habrían hablado y dejado atrás sus diferencias.

La invitación cobra especial importancia porque funciona como una señal de acercamiento después de meses de especulaciones alrededor de su amistad.

Lali, María Becerra, Nicki Nicole y varias figuras de la música

El universo musical tendrá un peso importante en la celebración. Entre los nombres mencionados aparecen Lali Espósito y Pedro Rosemblat, María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui y Ángela Torres.

A ellos se sumarían Lele Pons, Stefi Roitman y Ricky Montaner, todos vinculados desde hace años con distintos momentos de la carrera y la vida social de Tini.

La lista también tendría un fuerte componente internacional. De acuerdo con lo difundido en LAM, aparecen Anitta, Shakira, Chris Martin y Burna Boy.

Otro artista mencionado es Alejandro Sanz, quien mantiene desde hace años una relación cercana con Tini y también estaría entre los convocados.

Susana Giménez también estaría invitada

Entre las figuras argentinas aparece además Susana Giménez, un nombre con una curiosidad adicional: meses atrás fue justamente la conductora quien habló públicamente de la fecha elegida para la boda.

Según la información conocida hasta ahora, Susana estaría dentro de la lista de invitados para la celebración de diciembre.

Así, la nómina que trascendió hasta el momento incluye:

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Luis Suárez y Sofía Balbi

Leandro Paredes

Nicolás Otamendi

Sergio “Kun” Agüero

Emilia Mernes y Duki

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

María Becerra

Nicki Nicole

La Joaqui

Ángela Torres

Shakira

Anitta

Chris Martin

Burna Boy

Alejandro Sanz

Lele Pons

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Susana Giménez

Además, David y Victoria Beckham fueron mencionados entre las posibles figuras internacionales, aunque su asistencia no está confirmada.

El casamiento de Tini y De Paul: cuándo y dónde será

Esta semana se filtró la que sería la invitación digital de la boda, que terminó de revelar varios detalles que hasta ahora circulaban como versiones.

La tarjeta señala como fecha el sábado 19 de diciembre a las 21 y como escenario Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El diseño tiene tonos claros y una peonía azul en acuarela, junto con la frase “los esperamos con mucho amor”.

Se estima que serán alrededor de 300 invitados, por lo que todavía quedarían muchos nombres por conocerse. Entre futbolistas campeones del mundo, cantantes argentinos y estrellas internacionales, todo indica que la lista será uno de los grandes atractivos de la boda de Tini y De Paul.