Se conoció el particular nombre que Lady Gaga eligió para su hija y el significado sorprendió a sus fans

Lady Gaga logró mantener durante meses en absoluta privacidad el nacimiento de su primera hija con Michael Polansky. Ahora trascendió que la pequeña se llama Rose Bean y las dos palabras elegidas podrían esconder homenajes muy especiales en la vida de la cantante.

Lady Gaga consiguió algo difícil para una estrella de su dimensión: mantener prácticamente en secreto el nacimiento de su primera hija. Pero tres meses después comenzaron a conocerse algunos detalles y uno de ellos despertó especialmente la curiosidad de sus seguidores: el particular nombre que eligió para la pequeña.

La hija de la cantante y Michael Polansky se llama Rose Bean Polansky. La niña nació el 9 de junio de 2026 en Los Ángeles, pero la pareja decidió transitar sus primeros meses lejos de la exposición pública.

Ahora, mientras la noticia de la maternidad de Gaga recorre el mundo, surgieron las posibles razones detrás de la elección de Rose Bean, dos nombres que tendrían una conexión directa con momentos importantes de la carrera de la artista.

Por qué la hija de Lady Gaga se llama Rose Bean

El primer nombre, Rose, tendría una explicación especialmente emotiva.

Según informó PEOPLE, una fuente cercana a la pareja señaló que podría estar inspirado en “La Vie En Rose”, la célebre canción de Édith Piaf que ocupa un lugar especial en la historia artística de Lady Gaga.

Gaga interpretó el tema en A Star Is Born, la película que protagonizó junto a Bradley Cooper, y su relación con la canción va incluso más allá: lleva tatuada una rosa en la espalda acompañada por las palabras “La Vie En Rose”.

De esta manera, el primer nombre de su hija podría funcionar como un guiño a una canción que quedó profundamente asociada a una de las etapas más importantes de su carrera.

El inesperado significado que tendría “Bean”

El segundo nombre resulta todavía más curioso.

Bean podría ser un homenaje a Carl Bean, cantante estadounidense, activista y referente de los derechos LGBTQ+, fallecido en 2021.

Bean popularizó en la década del 70 la canción “I Was Born This Way”, considerada una de las primeras canciones disco abiertamente vinculadas con el orgullo gay.

La historia tiene una conexión directa con Gaga: años después, la artista convirtió “Born This Way” en uno de los grandes himnos de su carrera y reconoció la influencia de aquella canción.

Así, Rose Bean podría reunir en un mismo nombre dos referencias musicales y personales especialmente significativas para Lady Gaga.

De todas maneras, existe una aclaración importante: ni Gaga ni Michael Polansky explicaron públicamente el motivo de la elección, por lo que las interpretaciones sobre Rose y Bean no fueron confirmadas directamente por la pareja.

Lady Gaga consiguió mantener en secreto el nacimiento de su hija

El nombre salió a la luz varios meses después del nacimiento.

Rose Bean Polansky nació el 9 de junio de 2026, a las 23:19, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, según los datos del certificado de nacimiento que trascendieron esta semana.

Hasta entonces, Gaga había conseguido mantener prácticamente todos los detalles de su maternidad fuera del radar público.

Las primeras imágenes de la artista junto a una bebé despertaron las sospechas y finalmente comenzaron a conocerse los datos sobre la pequeña.

La cantante había hablado en otras oportunidades de su deseo de convertirse en madre y formar una familia, algo que finalmente concretó junto a Polansky, con quien mantiene una relación desde 2020.

Pero entre todos los detalles que ahora comienzan a conocerse, el nombre de Rose Bean fue el que despertó mayor curiosidad: una elección poco habitual que podría condensar dos homenajes relacionados con la música y con la propia historia de Lady Gaga.