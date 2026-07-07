Diego Maradona Jr. emocionó al recordar a su padre tras cantar una de sus canciones favoritas

Diego Maradona Jr. volvió a emocionar a los fanáticos de su padre luego de que se viralizara un video en el que aparece cantando sobre el escenario de un bar en Italia. Su interpretación despertó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el parecido con Diego Armando Maradona y recordaron la pasión del ídolo por la música.

En una entrevista con Beto Casella en el programa radial «Nadie nos para», por FM Rock & Pop, el hijo del Diez habló de su presente en Nápoles, de cómo vive el Mundial 2026 y compartió un emotivo recuerdo de su padre.

La ansiedad por la Selección argentina

Durante la charla, Maradona Jr. confesó que vive con mucha expectativa cada presentación de la Selección argentina y aseguró que transmitirá el partido frente a Egipto en un bar italiano.

«Ya no sé qué hacer para matar el tiempo», comentó entre risas. Luego agregó: «Estuve hasta las cuatro de la mañana despierto y fue complicadito, pero bien, tenemos que tenerle fe a este equipo».

Por qué no piensa volver a vivir en Argentina

Consultado sobre la posibilidad de mudarse a Buenos Aires, fue contundente al explicar que, por el momento, no está en sus planes.

«Mi vida son mis hijos, así que tengo que estar al lado de ellos. Los momentos que te perdés con tus hijos no vuelven. Yo no me quiero perder ni un momento con ellos, así que me quedo acá, por ahora», expresó.

Actualmente, sus hijos residen en Italia, donde también desarrolla su vida personal y profesional.

El recuerdo más emotivo de Diego Maradona

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando recordó los años que pudo compartir con su padre.

«Yo agradezco a Dios de haber vivido, aunque fueran pocos años al lado de mi viejo. Yo lo extraño todos los días de mi vida, y capaz el amor que le tengo a los argentinos, el amor que le tengo a la camiseta seguramente me lo pasó él», afirmó.

La canción que lo conecta con su padre

Maradona Jr. también habló de «Perder el amor», la canción que Diego Armando Maradona solía interpretar en italiano y que se convirtió en una de las más recordadas por sus fanáticos.

«Esta canción la tengo en el corazón porque hay un video en el que vuelvo a hablar con mi viejo. Voy a cenar con él y, justo la primera noche, cuando termina la cena, cantamos esta canción», recordó con emoción.

Sus palabras rápidamente conmovieron a los seguidores del Diez, que volvieron a recordar uno de los costados más íntimos y sensibles del ídolo argentino.