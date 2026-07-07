Cuáles fueron los 10 modelos de autos usados más vendidos en junio en Argentina

El mercado de autos usados mostró una recuperación en junio y registró el mejor resultado del año, con más de 155.000 transferencias en todo el país. El crecimiento mensual se ubicó entre el 7,6% y el 8,2%, según los datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

La mejora también se reflejó en la comparación interanual. Junio cerró con un alza del 8,6% frente al mismo mes de 2025, mientras que el mercado de los autos 0 km mostró una caída del 12,8% en ese período.

El ranking de modelos más vendidos el último mes en el país

En ese contexto, el ranking de los vehículos usados más elegidos volvió a tener al Volkswagen Gol y Trend como líder. El compacto de la marca alemana registró 8.135 unidades vendidas y mantuvo el primer puesto que ocupa desde hace varios años.

El segundo lugar quedó para la Toyota Hilux, con 6.051 operaciones, mientras que el Chevrolet Classic y Corsa se ubicó tercero con 4.204 transferencias.

Según el informe difundido por la CCA, las ventas de usados también se vieron favorecidas por una corrección de precios y una mayor oferta de vehículos en el mercado.

El ranking muestra un fuerte predominio de Volkswagen y Ford, además de la consolidación de las pick ups, que colocaron a la Hilux, la Ranger y la Amarok entre los cinco vehículos más demandados del mercado de ocasión.

La lista de los 10 modelos usados más vendidos se completa con Ford Ranger con 3.982 unidades, Volkswagen Amarok con 3.841, Peugeot 208 con 3.346, Ford EcoSport con 2.960, Toyota Corolla con 2.916, Ford Ka con 2.735 y Fiat Palio con 2.729.

En cuanto a las marcas, Volkswagen lideró las ventas de usados con 26.496 unidades, seguida por Ford con 20.614, Renault con 18.029, Chevrolet con 17.827 y Fiat con 16.272 operaciones.

El primer semestre cerró con cerca de 892.000 transferencias acumuladas. Aunque el total anual todavía se ubica alrededor de un 2,9% por debajo de 2025, junio mostró una recuperación que permitió al mercado de autos usados volver a exhibir números positivos.

Con información de Infobae