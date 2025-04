Diego Pérez y el adiós a Toti Ciliberto: «Estoy destrozado, no paro de llorar»

La muerte de Toti Ciliberto a los 63 años fue una sorpresa para muchos de sus ex compañeros que vivieron años de felicidad trabajando a su lado. El actor Diego Pérez, quien compartió su trabajo en VideoMatch es uno de los sorprendidos con la noticia que impactó justo en el día del cumpleaños de Marcelo Tinelli.

Las sentidas palabras de Diego Pérez

«Te imaginarás que estoy destrozado, no lo puedo creer», dijo Diego Pérez a Noticias Argentinas. El actor reconoció que no está en condiciones de salir por televisión para recordar a su amigo, ya que no puede contener las lágrimas.

«No paro de llorar, estoy muy conmovido y muy triste. Fue una sorpresa terrible», aseguró el actor a Noticias Argentinas.

Además, Pérez publicó un posteo en su cuenta de Instagram junto a una foto con Ciliberto: «Toti querido, tengo una tristeza enorme con la noticia de tu partida, hemos vivido tantas alegrías juntos, tantas anécdotas, no puedo parar de llorar, tan buena persona sos amigo, le diste tantas sonrisas a la gente que jamás pensé que nos ibas a hacer lagrimear tanto. Perdón a todos los colegas que me piden unas palabras pero el nudo que tengo en la garganta es enorme. Gracias por entenderme y gracias a la vida por haberte conocido Toti, descansá en paz».