Disney+ reveló cómo será la serie de Wanda Nara: lujos, lágrimas y una escena inesperada con sus padres

Wanda Nara tendrá su propio reality en Disney+ y ya se conocieron las primeras imágenes de una de las producciones más esperadas por sus seguidores. La empresaria y conductora será protagonista de una serie documental que promete mostrar su vida detrás de las cámaras, desde sus viajes y negocios hasta sus vínculos familiares y los momentos más emotivos.

Según informó Noticias Argentinas, la plataforma de streaming difundió un adelanto de apenas 20 segundos que ofrece un primer vistazo al universo de la mediática. En las imágenes aparecen su hermana Zaira Nara, sus padres, sus hijos y su característico Lamborghini rosa, además de escenas de compras de lujo, viajes por Europa y situaciones cargadas de emoción.

Cómo será el reality de Wanda Nara en Disney+

La nueva producción, presentada como Wanda, el reality, tendrá seis episodios y buscará mostrar una faceta menos conocida de la conductora de MasterChef Celebrity.

El proyecto estará a cargo de Komodo Studio, la misma productora responsable de Soy Georgina, el exitoso reality de Netflix sobre la vida de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

La propuesta combinará escenas de la vida cotidiana de Wanda con momentos vinculados a su carrera profesional, sus emprendimientos y su entorno más cercano.

El rodaje comenzó en Italia y continuará en Argentina y Uruguay, países que forman parte de la vida personal y laboral de la empresaria.

Aunque trascendió que el proyecto podría llevar el nombre de Lo querías. Lo tenés, la denominación utilizada hasta ahora en su promoción es Wanda, el reality.

Las primeras imágenes: Zaira Nara, el Lamborghini rosa y un momento emotivo con sus padres

El adelanto muestra a Wanda recorriendo calles europeas, disfrutando de paseos en lancha y visitando tiendas de marcas internacionales.

También aparece acompañada por Zaira Nara, con quien comparte distintas escenas, y por su amigo y estilista Kennys Palacios.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue una secuencia familiar en la que Wanda aparece emocionada junto a sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara. El breve fragmento anticipa que la producción no estará centrada únicamente en los lujos y la exposición mediática.

Otro de los protagonistas del video es su conocido Lamborghini rosa, el vehículo que anteriormente era azul y pertenecía a Mauro Icardi.

De esta manera, el reality promete combinar glamour, viajes, trabajo y situaciones personales que hasta ahora permanecían fuera de las cámaras.

Cuándo se estrena el reality de Wanda Nara en Disney+

Aunque Disney+ ya presentó las primeras imágenes, todavía no confirmó una fecha oficial de estreno.

Según las primeras informaciones, la producción podría llegar a la plataforma durante el primer semestre de 2027, aunque ese período todavía no fue anunciado oficialmente.

La serie contará con seis capítulos y ofrecerá un recorrido por la vida de Wanda, desde su trayectoria en los medios hasta su consolidación como empresaria y figura del espectáculo.

Mientras tanto, la conductora continúa al frente de MasterChef Celebrity y suma nuevos proyectos a su carrera, entre ellos su reciente participación en la película ¿Querés ser mi hijo?.

Con este nuevo formato, Wanda Nara busca mostrar su propia versión de la historia, en una producción que promete revelar aspectos de su intimidad y su vida profesional que el público todavía no conoce.