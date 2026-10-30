Wanda Nara, en el centro de una nueva polémica: qué le dijo a la China Ansa tras el escándalo con Pablo Migliore

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de una polémica vinculada a MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora habría intentado ponerle fin al escándalo que involucró a la China Ansa y Pablo Migliore, después de que su madre, Nora Colosimo, difundiera rumores sobre un supuesto romance entre ambos participantes.

Sin embargo, lejos de terminar con la controversia, una revelación de Natalie Weber volvió a encender el conflicto. Según contó la panelista, Wanda se comunicó personalmente con la periodista para pedirle disculpas por lo ocurrido.

La información fue difundida por eltrece, que reconstruyó las declaraciones de Weber sobre una conversación que mantuvo con Ansa y las contradicciones que surgieron alrededor de la polémica.

Wanda Nara llamó a la China Ansa: qué le dijo y por qué le pidió disculpas

Todo comenzó cuando Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, publicó un enigmático en sus redes sociales en el que insinuaba un supuesto acercamiento sentimental entre la China Ansa y Pablo Migliore, compañeros en MasterChef Celebrity.

La versión provocó un fuerte malestar en la periodista, quien desmintió cualquier vínculo romántico con el exarquero y aseguró que el rumor había generado problemas en su vida privada.

En medio del escándalo, Natalie Weber contó que habló directamente con Ansa para conocer su versión de los hechos.

«Yo hablé con La China Ansa y ella me dijo que Wanda fue quien la llamó y le pidió disculpas», reveló la panelista.

Además, explicó que quiso saber si era cierto que la periodista se había angustiado por la publicación y había solicitado que eliminaran el contenido.

Según Weber, Ansa aseguró que no había llamado a nadie para pedir que bajaran el posteo, sino que fue Wanda quien tomó la iniciativa de comunicarse con ella.

La revelación de Natalie Weber que dejó a Wanda Nara en el centro de la polémica

La información generó nuevas preguntas sobre el origen de los datos que había difundido Nora Colosimo.

La madre de Wanda había explicado que decidió eliminar la publicación después de enterarse de que la China Ansa se había puesto a llorar por la situación.

Sin embargo, también había asegurado que su hija no le había proporcionado la información sobre el supuesto romance.

A partir de la conversación con Ansa, Natalie Weber planteó la posibilidad de que Wanda hubiera sido quien le contó a su madre sobre la angustia de la periodista.

La panelista interpretó que existía una contradicción entre las explicaciones de Colosimo y el llamado que Wanda habría realizado.

De todos modos, no está confirmado que Wanda haya sido la fuente original del rumor sentimental. La conclusión de Weber se refiere principalmente a cómo pudo haber llegado a Nora la información sobre el malestar de Ansa.

Nora Colosimo pidió disculpas, pero defendió la información que había recibido

En medio de las repercusiones, Nora Colosimo habló en LAM, el programa de América TV, y pidió disculpas públicas a la China Ansa.

La madre de Wanda explicó que había confiado en una fuente vinculada al programa de cocina y sostuvo que esa persona continuaba respaldando su versión.

También reconoció que no se había comunicado con los protagonistas antes de publicar el enigmático.

Según informó Infobae, Colosimo decidió eliminar el contenido cuando tomó conocimiento de que la situación había afectado emocionalmente a la periodista.

Pese al pedido de disculpas, no se retractó por completo de la versión que había difundido, lo que generó nuevos cuestionamientos entre sus compañeras de panel.

La China Ansa habló del impacto del rumor en su matrimonio

La China Ansa no ocultó su enojo por la situación y aseguró que la publicación había tenido consecuencias en su entorno familiar.

La periodista, que está casada con el exfutbolista Diego Mendoza, explicó que debió dar explicaciones en su casa por una versión que consideró completamente falsa.

«Me cagó la vida. La pasé muy mal, me pidieron explicaciones en casa», expresó durante una entrevista con SQP, de América TV.

Por su parte, Pablo Migliore también se refirió a los rumores y aseguró que había conversado con su esposa sobre el tema.

Mientras tanto, MasterChef Celebrity continúa sumando capítulos fuera de la cocina, con una polémica que involucra a su conductora, su madre y dos participantes del reality de Telefe.