Donald Trump impulsa al youtuber Jake Paul a postularse a un cargo político: “Tienes mi apoyo»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente al influencer y boxeador Jake Paul para una futura carrera política, asegurándole su apoyo incondicional ante una eventual candidatura dentro del Partido Republicano.

El mandatario estadounidense se presentó este miércoles 11 de marzo en las instalaciones de Verst Logistics, ubicadas en Kentucky, para destacar la importancia de la industria nacional.

Donald Trump le dio su “respaldo total” a Jake Paul para una futura carrera política

Con el objetivo de captar el «voto joven«, Trump detalló el encuentro privado que mantuvo con Paul antes de la ceremonia. Acto seguido, lo invitó al escenario para compartir su mensaje ante los militantes republicanos, sellando así una alianza con los creadores de contenido digital.

«Lo que el Sr. Trump me ha enseñado es el coraje. Nunca retrocedemos ante una pelea, incluso si son mucho más grandes que tú (…) Todas nuestras voces importan en este país y nunca tengo miedo de decir la verdad. Necesitamos más fábricas como esta prosperando por todo el país y sé que él será quien nos las traiga. Dios está con nosotros y nos quiere en el lado correcto de la historia. Dios nos cuida, Trump nos cuida», mencionó el youtuber cuando Trump le cedio el espacio.

La excelente relación entre ellos quedó expuesta cuando el líder estadounidense le confió su total apoyo a una futura carrera en la política: «Es un tipo estupendo, valiente y con talento. Y quiero decir que predigo que, en un futuro no muy lejano, te postularás para un cargo político, ¿de acuerdo? Y tienes mi respaldo completo y total«.

Según declaró en su discurso, el youtuber se acercó a él para pedirle una entrevista para su pódcast y, aunque su primera respuesta fue negativa, finalmente aceptó. Inclusive fue más allá, calificando a Paul como “alguien importante” y a su proyecto como “algo enorme”.

“Entrevista, próximamente”, compartió Jake Paul en sus historias de Instagram, con una foto de ambos en un mano a mano.

Además, Paul compartió un video de ellos muy cómplices, bailando al ritmo del clásico YMCA.