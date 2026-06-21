«Manipulaciones digitales»: el descargo de Jésica Cirio sobre las imágenes donde se la muestra bolsas con dólares

Tras la aparición de los videos donde se ve a Jésica Cirio manipulando fajos de dólares en un domiclio que habría compartido con Martín Insaurralde, la actriz y bailarina salió a efectuar un descargo. Sostuvo que hubo «manipulaciones digitales».

Cirio es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la misma causa que su exesposo, Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora.

Qué dijo Jésica Cirio sobre el video donde se la ve con fajas de dólares

En respuesta a la difusión de los videos, Cirio hizo su descargo. “Como respuesta a le nota publicada en el día de la fecha por el Diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabos, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobras ilícitas”, comienza señalando el comunicado que compartío por Instagram.

Continúa indicando que “evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

Agrega que “ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 ca acolada CIRIO. Jessica s/d extorsión».

“Con ello -añade Cirio- se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”.

Manifiesta, además, que “debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de video. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones o rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluye.

El video de Jésica Cirio contando dólares

Las grabaciones que muestran a Jésica Cirio con el fajo de dólares, fueron publicadas por el diario La Nación. Según la información difundida, las imágenes corresponderían al año 2023 y habrían sido registradas en la vivienda que el entonces matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

La difusión de las imágenes se produce en el marco de una causa que avanzó sobre el patrimonio de Insaurralde, Cirio y la modelo Sofía Clerici. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de los tres involucrados mientras continúa la investigación.

Aparecieron los videos de Cirio con toda la guita de Insaurralde ☠️☠️ pic.twitter.com/jfxnaSZWHq — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) June 20, 2026

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