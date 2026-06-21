Avanza la causa Insaurralde: allanaron a Jésica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de videos con miles de dólares

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos a raíz de la difusión de videos donde se observa a la modelo Jésica Cirio manipulando miles de dólares en efectivo guardados en bolsas, valijas y cajones. Las imágenes habrían sido grabadas en 2023 dentro de la casa que su exesposo, Martín Insaurralde, posee en el country Fincas de San Vicente.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola, quien lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal sospechoso al ex intendente de Lomas de Zamora.

La acumulación de esa importante cantidad de efectivo se transformó en un elemento clave para el expediente, motivo por el cual Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici ya enfrentan una inhibición general de bienes dictada por la Justicia.

Operativos en Palermo y Banfield

Durante la mañana de este domingo, efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron en un departamento ubicado en la intersección de Ortega y Gasset y la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, propiedad de la conductora. En paralelo, las fuerzas de seguridad allanaron un domicilio en Banfield donde actualmente cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, la última pareja de Cirio.

Piccirillo es un financista que se encuentra detenido bajo la severa acusación de haberle plantado drogas y un arma a su exsocio Francisco Hauque durante un falso operativo. Además, es investigado en los tribunales de Comodoro Py como un actor central en presuntas maniobras de corrupción vinculadas a las SIRA y al acceso al dólar oficial por el cepo cambiario.

El magistrado había ordenado el secuestro de teléfonos celulares, computadoras portátiles y tarjetas de memoria para analizar su contenido. Sin embargo, fuentes vinculadas al expediente indicaron a Infobae que durante las requisas no se logró incautar ningún dispositivo que resulte de interés para el avance de la causa.

El origen de la investigación y el patrimonio en la mira

La causa judicial que tramita en la jurisdicción de Lomas de Zamora tuvo su inicio en octubre de 2023, cuando salieron a la luz las imágenes del viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires realizó a Marbella junto a Clerici. En las fotografías se los veía a bordo del yate «Bandido» consumiendo champagne y ostentando carteras de diseñador. Según reveló el dictamen del fiscal interviniente, aquellas vacaciones tuvieron un costo estimado de 41.087,65 euros y US$ 8.189,30.

En su acusación formal, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el nivel de vida y el abultado patrimonio de Insaurralde resultan injustificables en relación con sus ingresos formales como funcionario del Estado.

Entre los bienes y movimientos financieros más destacados, la fiscalía enumeró dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, donde construyó una vivienda de más de 840 metros cuadrados con pileta; una casa en Lomas de Zamora; dos vehículos de alta gama; una cuenta bancaria con más de 8,6 millones de pesos registrados entre 2011 y 2021; y un historial de 75 viajes al exterior valuados en US$ 71.280,40, de los cuales solo uno tuvo carácter estrictamente oficial.

Cabe recordar que el matrimonio entre Insaurralde y Cirio duró desde diciembre de 2014 hasta su separación en noviembre de 2022, formalizando el divorcio a mediados de 2023.

La defensa de Cirio: chantaje y adulteración digital

Tras la filtración de las imágenes en los medios de comunicación, la conductora emitió un comunicado oficial a través de su entorno para brindar su versión de los hechos y denunció ser víctima de un chantaje sostenido en el tiempo.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, detalló en su carta.

La exfigura de Telefé subrayó que ya existe una investigación judicial en curso sobre este grave episodio, la cual tramita en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Ciudad de Buenos Aires bajo la carátula «CIRIO, Jessica s/d extorsión», iniciada a comienzos de 2025.

“Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, argumentó en su defensa.

Finalmente, respecto al contenido específico de la grabación donde se la ve rodeada de efectivo, Cirio aseguró que el material fue alterado con el fin de perjudicarla. Según su postura, el video presenta evidentes «manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.