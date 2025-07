Dura acusación de Nadia Epstein contra Marianela Mirra por su vínculo con Alperovich

Nadia Epstein fue lapidaria al referirse a su ex compañera de reality, Marianela Mirra, tras conocerse que mantiene una convivencia con José Alperovich, aunque había dicho estar separada del ex gobernador de Tucumán.

Nadia Epstein apuntó contra Mirra: “Se pone en el lugar de amante eterna”

En una explosiva entrevista con A la tarde (América TV), la ex Gran Hermano opinó sobre la supuesta reconciliación entre Mirra y el acusado de abuso sexual: «Me parece que está mayor para ella. No me sorprende que se hayan amigado, era obvio. Dependía de lo que quería él y cuando quería él«.

Epstein cuestionó siquiera que hayan estado separados en algún momento: «Me parece que fue a modo de presión que anunció su separación. Ella sigue siendo amante pública, cada uno se pone en el lugar que le va. Aparentemente, le va ese lugar de amante eterna por qué él sigue teniendo a su mujer«.

Cuando le pidieron que defina a su ex compañera, Nadia opinó: “Una zorra”.

Y lanzó una picante teoría de porque hicieron público su romance: «Me llama la atención que se hayan dejado ver, es raro. Algo debe haber atrás. Pasaron más de 19 años de que están juntos, ella debe saber alguna cosita para extorsionarlo«.