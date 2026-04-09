El actor Guillermo Pfening chocó y volcó su auto en Núñez: cómo se encuentra
Según contó a la prensa, está fuera de peligro y no presenta ninguna señal de alerta.
El actor Guillermo Pfening sufrió un grave accidente el pasado miércoles en el barrio porteño de Núñez, donde volcó su vehículo tras colisionar con un auto estacionado.
Según su propio relato, el episodio ocurrió luego de que se desmayara mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del auto.
Tras el impacto, un móvil del SAME se acercó rápidamente al lugar para asistirlo y trasladarlo al Hospital Pirovano, donde fue sometido a distintos estudios. Afortunadamente, el actor no presentó heridas de gravedad y actualmente se recupera en su domicilio.
El relato de Pfening: “Me desvanecí”
“Estoy bien. Básicamente estoy bien. No me pasó nada”, contó Pfening en diálogo con Teleshow, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.
El actor explicó que, antes del accidente, había dejado a su hija en el colegio y comenzó a sentirse mal:
“Me empecé a sentir mal”, recordó.
Según detalló, intentó detenerse para recuperarse:
“Frené el auto en un bar, entré, me mojé la cara, me sentí un poco mejor y arranqué. Y cinco cuadras más me encuentro con el auto dado vuelta. O sea, me desvanecí”.
Los estudios médicos y su recuperación
Luego de permanecer internado durante varias horas, Pfening fue sometido a distintos controles médicos que descartaron complicaciones.
“No tengo absolutamente nada, ni del corazón, ni tuve un aneurisma ni nada”, aseguró.
El actor también vinculó el episodio con el cansancio acumulado:
“Vengo medio cansado, trabajando y un poco de noche. Por ahí estaba muy cansado, no sé”.
Cómo sigue su estado de salud
Actualmente, Pfening se encuentra fuera de peligro y recuperándose en su casa.
“El auto quedó bastante destrozado, pero yo estoy bien”, concluyó, llevando calma tras el impactante accidente.
