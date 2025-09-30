El blooper de Susana Giménez en los Martín Fierro: confundió el nombre de Luck Ra en pleno discurso

Este lunes tienen lugar los Martín Fierro 2025 de la TV, ceremonia organizada por a Asociación de Periodistas de Televisión y Radio (APTRA), que tuvo a Susana Giménez como una de las ganadoras y protagonistas de un blooper.

La fiesta grande de la TV vernácula tiene su nueva edición este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la televisación de Telefe.

El furcio de Susana Giménez al mencionar a Luck Ra en los Martín Fierro

La diva ya había sido protagonista de una polémica por la actitud de Robertito Funes Ugarte durante la alfombra roja, y luego, a la hora de su discurso como «mejor conductora», desató risas al cambiarle el nombre al cantante Luck Ra.

“El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau… ¿cómo? Luck Ra… ese… perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre”, dijo Susana, mientras se escuchaban algunas carcajadas de fondo.