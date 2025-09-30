Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro: «Este es el premio al laburo»

Santiago del Moro vivió una noche inolvidable: condujo los premios Martín Fierro, se llevó la estatuilla a «Mejor conductor» por su labor en Gran Hermano 2024 y tuvo el deseo de compartirlo con otro de los nominados: Guido Kaczka, a quien destacó como un rival y un amigo a la vez.

De la conducción de Gran Hermano al Martín Fierro de Oro: la consagración de Santiago del Moro

Lo que no imaginó fue que sobre el final de la noche se quedaría con el premio más importante. Cuando hubo que leer quién era el ganador como «Mejor conductor», Del Moro le dio el sobre a Susana Giménez por si llegaba a resultar vencedor.

Sin embargo, a la hora de contar quién se quedaría con el Oro, él mismo leyó su nombre y no pudo contener la emoción. Se detuvo por un instante, apoyó sus brazos sobre el atril y respiró hondo, antes de agradecer por semejante distinción.

«Hace un par de años me decían te lo podés llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo», expresó el conductor de Gran Hermano, quien durante la gala anunció que el reality regresará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

Del Moro recordó a aquellos que le dieron oportunidades y a «otra gente que no confió tanto y le demostré con trabajo que se puede. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, gracias APTRA. Aguante la televisión carajo, los amo».