La reacción de Santiago del Moro al anunciarse a sí mismo como ganador del Martín Fierro de Oro

La noche de los Premios Martín Fierro 2025 tuvo un final de película, con el conductor Santiago del Moro protagonizando un estallido de emoción al anunciar su propio nombre como ganador del Martín Fierro de Oro. El presentador de Telefe, que ya había sido reconocido por su labor al frente de «Gran Hermano», no pudo contener las lágrimas al recibir la máxima estatuilla de APTRA.

El oriundo de Tres Algarrobos, con una trayectoria que lo llevó desde MuchMusic hasta el prime time de Telefe, quedó en shock al abrir el sobre final de la noche y leer su propio nombre, un momento que se volvió viral instantáneamente.

«Aguante la televisión, carajo»: El emotivo discurso del Moro

Visiblemente conmovido, Santiago del Moro compartió su alegría y reflexionó sobre el largo camino recorrido. «Hace años me decían ‘te lo podés llevar’ y pensé que nunca iba a llegar«, confesó. El conductor dedicó el premio al «laburo y a levantarme todos los días a las 5 de la mañana cuando todo el mundo te dice ‘no servís, no te da’»

Su discurso fue un canto a la perseverancia y al poder de los sueños: «Mucha gente confió en mí y me inspiró. Otros no confiaron tanto y les demostré que todo se puede con trabajo. Este es el fruto de un niño que un día soñó en un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Aguante la televisión, carajo«, expresó con pasión.

Consolidación en el prime time: de «Infama» a «Gran Hermano»

La trayectoria de Santiago del Moro es un claro ejemplo de versatilidad y crecimiento. Tras pequeños papeles como actor, se afianzó como conductor en «Infama» (América, 2008) y luego dio el salto al prime time con «Intratables» (América, 2013-2018), donde demostró su capacidad para manejar debates políticos complejos.

Su llegada a Telefe lo puso al frente de éxitos como «¿Quién quiere ser millonario?» (2019) y «MasterChef Celebrity Argentina», reality que ya le había valido un Martín Fierro de Oro en 2021. Sin embargo, fue su rol en «Gran Hermano» a partir de 2022 el que lo consolidó definitivamente como uno de los referentes de la conducción en la televisión argentina. Este Martín Fierro de Oro es el broche de oro a una carrera que lo ha visto ganar el Martín Fierro a la Labor Conducción Masculina en tres años consecutivos.