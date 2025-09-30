Vieron a Luciana Elbusto “muy cerca” de Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: ¿y Cecilia Insignia?

Los Martín Fierro 2025, un evento que reúne a las figuras más importantes del año, fue el escenario perfecto para el reencuentro de Luciana Elbusto, Diego Brancatelli y Cecilia Insigna, a pocos meses del escándalo que los tuvo como protagonistas, bajo el nombre de “Brancagate”.

Durante las primeras horas del evento, la misma Yanina Latorre advirtió haber visto a la panelista de TV Pública muy cerca de la pareja reconciliada: “La chica está, Luciana Elbusto, lo único que hizo fue perseguir a Brancatelli y la mujer”, contó a un móvil de Para ti.

Y luego llevó el tema a sus Historias de Instagram, detallando aún más los movimientos de la rubia: «Luciana Elbusto cartoneando a Brancatelli y la mujer. Donde están ellos, está ella. Un límite señora», posteó.

Finalmente, el video del polémico encuentro no tardó en llegar y publicarse en distintos medios: “Diego Brancatelli y Luciana Elbusto cerca en los Martín Fierro 2025”, publicó la revista Gente.

En las imágenes se puede ver como la periodista mantiene una conversación con Marcelo Polino, quien se encontraba sentado en su mesa. A pocas personas de distancia, se puede ver a Diego Brancatelli, junto a su esposa Cecilia Insignia, sentados y charlando con las personas en su mesa.

El escándalo mediático conocido como «Brancagate» se desató a raíz de la filtración de supuestos chats privados entre Diego Brancatelli y su entonces colega, Luciana Elbusto, a espaldas de la esposa del periodista.

Aunque en un principio ambos negaron al affaire, finalmente admitieron públicamente lo sucedido entre ellos. Por otra parte, Cecilia Insignia perdonó a su pareja y trató a Elbusto de «despechada».