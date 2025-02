Javier Milei contra María Becerra: el municipio aseguró que habla «desde el desconocimiento» sobre la Fiesta de la Confluencia 2025

El presidente Javier Milei apuntó contra María Becerra tras su paso por la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén. El municipio de Neuquén habló al respecto y aseguró que habla «desde el desconocimiento».

Escuchá a María Pasqualini, jefa de gabinete del municipio de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

Durante su show en la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén, María Becerra criticó al gobierno nacional por su falta de colaboración en el combate de los incendios en la Patagonia. La respuesta ante esto fue un controversial meme que compartió el Presidente en su cuenta oficial.

Sobre esto, la jefa de gabinete del municipio de Neuquén, María Pasqualini, aseguró que el presidente de la Nación habló «desde el desconocimiento» y recordó que el municipio hizo «una licitación pública que ganó Fenix (la productora) y que en esa licitación estaba la responsabilidad de contratación de artistas«.

En este sentido remarcó que «la municipalidad no pagó artistas. Una vez más tenemos un presidente que obra desde el desconocimiento y que no pone en valor los 5000 millones de derrame económico que tuvo (la fiesta)».

Javier Milei contra María Becerra: qué dice el tuit del presidente

La artista aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de Javier Milei y apelar a la solidaridad del publico, en el contexto de los graves incendios que azotan a la Patagonia. «No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros», señaló «la nena de Argentina«.

«Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer», continuó.

Parece ser que esto no le cayó nada bien al presidente, quien durante la mañana de miércoles compartió un meme en sus historias de Instagram, donde se ve a María yéndose con maletines llenos de dinero tras «pedirle a la gente que done plata para Neuquén«.

Sin embargo, Milei no se detuvo ahí y durante la mañana de jueves volvió a apuntar contra Becerra en un polémico tuit. «Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego«, comenzó escribiendo el libertario, con un apodo que refiere al Banco Central de la República Argentina, institución que el presidente afirmó que iba a cerrar.