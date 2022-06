El Chino Leunis se cruzó fuerte con un participante: «Estás atravesando el límite»

El conductor de El Hotel de los Famosos, Chino Leunis, se cruzó fuerte esta noche con Martín Salwe, durante un desafío. El motivo fue el trato que tienen hacia Locho Loccisano.

“Estás atravesando el límite, hoy te zarpaste”, le dijo el presentador ante un reclamo del locutor.

“Yo no tengo médico hace dos meses”, le recriminó el participante.

“Ubicate, ubicate”, le pidió el Chino enérgicamente.

“No tengo médico hace dos meses, ¿me estás cargando? ¿Sabes cómo estoy jugando? Estoy jugando como el ort…”, arremetió Salwe.

Chino Leunis les llamó la atención a los participantes por su actitud con Locho Loccisano y lo comparó con una situación de “bullying de colegio”.

El conductor les manifestó su incomodidad ante la agresividad que tienen con el integrante de El Hotel de los Famosos.

“Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho?, ¿creen realmente que la actitud de Locho merece lo que ustedes están haciendo con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible”, los interrogó el conductor.

“Esto se parece como a una situación de bullying de colegio de niños malos”, agregó.

“No, no, ojo con las palabras Chino, porque es otra cosa el bullying”, lo cuestionó Salwe.

“A mí me pasa que siento que por momentos están rozando la mala educación”, insistió el conductor.

“No, el bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que unánimemente consideramos que Locho entró mal al grupo, por actitudes, por comentarios, pero yo en ningún momento le falté el respeto a él”, sostuvo Salwe.

“Chino, off the record, estamos acá 24 horas, hay cosas que no ves eh”, agregó el locutor, mientras Locho era atendido por los médicos.

“Yo veo todo. No debería hablar, yo veo todo y es re violento. Pero es un vacío muy grande, muy fuerte, no es lindo tampoco de ustedes, a mí me pasa eso”, les planteó Leunis.