El comentario de Nati Jota sobre la marcha universitaria que provocó gran polémica en redes

Nati Jota dejó su opinión en redes sociales sobre la marcha federal universitaria que se llevó adelante el miércoles en toda Argentina, para pedir un freno al veto anunciado por el presidente Javier Milei a la norma que les da más recursos a las universidades públicas.

La influencer se expresó en X (ex Twitter) donde mantuvo una postura ambivalente que le valió durísimas críticas de gran parte de sus seguidores.

La postura de Nati Jota respecto de la marcha universitaria que generó miles de comentarios

En la mencionada red social, Nati Jota comenzó reposteando un tuit en el que se ve un letrero con la siguiente leyenda: «Soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida. La universidad pública no se vende»

Más adelante, unas horas antes de que comenzara la movilización hacia el Congreso, la conductora de Sería increíble, en el streaming Olga, escribió un tuit en el que afirma: «Apoyo la educación pública y gratuita de calidad en nuestro país».

Dicho eso, se refirió, concretamente, a la marcha que tendría lugar frente al Congreso: «Apoyo la marcha de hoy, aunque no asista porque a veces esos espacios no me representan ya que no me gusta sentirme envuelta en cánticos y consignas de partidos que no elijo ni adhiero».

De inmediato, le respondió un seguidor: «Era una marcha transversal Nati. Todos los partidos y los sectores representados».

Lejos de hacer oídos sordos a la observación que recibió su tuit, Nati Jota salió a responder: «Por eso la apoyo como digo, solo explico por qué no asisto -escribió-. Además siendo comunicadora y con la gente que me lee y me escucha, sé que lo que hablo en la radio y expreso en espacios así, tiene mucho eco y es parte de mi aporte».

Apoyo la educación pública y gratuita de calidad en nuestro país. Apoyo la marcha de hoy, aunque no asista xq a veces esos espacios no me representan ya que no me gusta sentirme envuelta en cánticos y consignas de partidos que no elijo ni adhiero. — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) October 2, 2024

El descargo de Nati Jota luego de recibir críticas por la postura que tomó ante la Marcha Federal Universitaria