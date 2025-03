El comentario de Paula Bernini de TN que causó indignación: «¿Pensaste alguna vez en agarrar la pala?»

Durante la cobertura del temporal en Bahía Blanca, la periodista de TN Paula Bernini, generó indignación en redes sociales tras realizar un comentario desafortunado a los vecinos afectados por la inundación.

Paula Bernini de TN y su desafortunada pregunta en Bahía Blanca

Mientras conversaba con damnificados sobre la magnitud del desastre en Bahía Blanca, la periodista Paula Bernini de TN lanzó la pregunta: «¿Pensaste alguna vez en agarrar la pala? ¿Tener que ir sacando tierra de tu casa?».

Si bien su intención parecía ser describir la difícil tarea de remover el barro y los escombros, su expresión fue rápidamente interpretada de forma negativa como algo poco sólido y desató fuertes críticas en X (Twitter), donde muchos usuarios la calificaron de “insensible” y “desubicada”.

"Paula Bernini"



Por la pregunta estúpida que le hizo a una mujer que paleaba tierra de su casa inundads: "¿Agarraste alguna vez la pala? Jajaja". pic.twitter.com/JFeamNGtac — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 12, 2025

Uno de los comentarios más virales fue el de @Karen_The_Brave, quien escribió: «Paula Bernini da vergüenza, le dice a los vecinos de Bahía Blanca ‘¿Pensaste alguna vez en agarrar la pala?’, a modo de chiste. La hijaputez en estado puro».

Además, otros usuarios acusaron a la cronista de «miserable y perversa», cuestionando el tono de su pregunta en un contexto donde cientos de personas perdieron sus hogares y pertenencias debido al desastre climático.

Las risas de Paula Bernini mientras cubría el temporal en Bahía Blanca

Durante la cobertura de TN del temporal en Bahía Blanca, la periodista Paula Bernini protagonizó un momento llamativo cuando fue asistida por rescatistas tras quedar atrapada en el agua. Al subir a un gomón con la ayuda de un equipo de otro canal, Bernini estalló en carcajadas, generando sorpresa entre los televidentes.

Desde el estudio, Eleonora Cole intentó justificar la reacción de la periodista: «Poniéndole humor en el medio de semejante tragedia, ¿no? No hay otra, no hay otra.» Sin embargo, en las redes sociales no tardaron en aparecer críticas y cuestionamientos sobre la actitud de Bernini en un contexto de tragedia.

Con información de NA