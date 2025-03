El descargo de Paula Bernini de TN por un comentario que circuló en redes sociales: «No es mía»

Paula Bernini, la periodista de TN, se encuentra cubriendo el temporal que azotó a Bahía Blanca. En ese contexto, la comunicadora protagonizó varios hechos que le valieron algunas críticas en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas quedó envuelta en una polémica que se encargó de aclarar.

La aclaración de Paula Bernini de TN

Es que una falsa cuenta de X, la red social antes llamada Twitter, con el nombre de Paula Bernini, compartió el video donde ella tropieza y cae al agua en plena cobertura con un fuerte mensaje contra Axel Kicillof y Cristina Fernández.

«Este golpe en medio de las inundaciones de Bahía Blanca se da por estar en el lugar de los hechos. ¿Sabés quién no se golpeó? Axel Kicillof, porque no aparece. ¿Hará un tweet extralargo Cristina (Kirchner) pidiendo la presencia del gobernador?», agregaba la cuenta fake.

Rápidamente, Paula salió a aclarar que ella no había escrito ese mensaje. «Esta cuenta no es mía. No soy yo quien escribe en esta cuenta, no tiene tilde de verificación», denunció la periodista.

La aclaración de Paula Bernini de TN en su cuenta de Instagram.

La desafortunada frase de Paula Bernini de TN en Bahía Blanca

Durante la cobertura del temporal en Bahía Blanca, la periodista de TN Paula Bernini, generó indignación en redes sociales tras realizar un comentario desafortunado a los vecinos afectados por la inundación. Mientras conversaba con damnificados sobre la magnitud del desastre, lanzó la pregunta:»¿Pensaste alguna vez en agarrar la pala? ¿Tener que ir sacando tierra de tu casa?».

Si bien su intención parecía ser describir la difícil tarea de remover el barro y los escombros, su expresión fue rápidamente interpretada de forma negativa como algo poco sólido y desató fuertes críticas en X (Twitter), donde muchos usuarios la calificaron de “insensible” y “desubicada”.