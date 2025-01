El conmovedor adiós a Mauro Szeta tras ocho años en “El noticiero de la gente” 

Este viernes, el periodista Mauro Szeta se despidió de El Noticiero de la Gente de Telefe tras formar parte del ciclo desde hace aproximadamente ocho años.

Mauro Szeta se despidió de Telefe tras estar ocho años en el canal

La producción del Telefe preparó un emotivo tape con los mejores momentos de Szeta en el canal para despedirlo que llevó al periodista hasta las lagrimas: “Quiero agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido a Telefe, que me hizo crecer un montón. Es una decisión que tomo con gratitud eterna hacia Telefe, que me permitió crecer profesionalmente”.

“En Telefe me casé, yo que no creía en el casamiento. Es un lugar maravilloso, lleno de gente con amor y profesionalismo. Durante estos años se murieron mis dos viejos y me bancaron. Recibí mucho cariño y eso no tiene precio”, reconoció.

En su despedida, aclaró que no se va en malos términos: “No pasó nada malo, son decisiones laborales. Tengo la expectativa de un desafío diferente. Ni mejor ni peor, solo distinto”.

Finalmente, volvió a agradecer a su audiencia: “No sé qué habrá pasado para que haya tanto ida y vuelta con la gente. Me paran, me abrazan, me saludan en la calle. Siento que me quieren y yo también los quiero porque confían en lo que hago”.

Ángel de Brito dio la primicia en Bondi de que el reconocido periodista de policiales dejará atrás al canal de las pelotas para sumarse al equipo de Sergio Lapegüe: «Mauro Szeta deja Telefe y desembarca en la pantalla de América TV y va a debutar el 5 de marzo con Sergio Lapegüe en el programa de la mañana (10:00 a 13:00). Va a estar a cargo de policiales, lo que a él le gusta hacer».

Además, confirmó que el ciclo se llamará Social Lape, conformada por; Mauro Szeta, Marina Calabró, Mai Pistiner, el Bicho Gómez, Mica Lapegüe y Leo Paradizo con deportes.

