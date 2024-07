Martina de Survivor Expedición Robinson: «Mi sueño es ser como Wanda Nara»

Martina Musillo del campamento Sur de Survivor Expedición Robinson habló sus estudios de periodismo deportivo y reveló que tiene una amplia experiencia como «botinera». “Soy muy botinera”, declaró la joven de 19 años que es hincha de Rosario Central. “Siento que puedo hablar todo el tiempo de fútbol”, añadió.

“Me encantan los jugadores de fútbol, pero hay que admitir que son muy gatos. Estuve con varios, se nota eso y te enterás, pero voy a encontrar el indicado”, aseguró Martina.

Francisco Pardo le preguntó si su sueño era «ser como Wanda Nara». «Más o menos. Yo la amo a Wanda. Me gustaría tener mi trabajo de periodista, pero con un jugador de fútbol al lado te nutrís siempre», cerró Martina.

Survivor Expedición Robinson: el comentario que desató la polémica

Malvina es una de las participantes de Survivor Expedición Robinson, el programa de superviviencia que conduce Marley por Telefe. Ella tiene 51 años y es directora de escuela rural. En las últimas horas resultó muy criticada en las redes sociales a raíz de un comentario bastante polémico sobre otra de las concursantes.

“Los chicos decían ‘las chicas llevaban de a uno’. La chica que es trans, Inés, y bueno… es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, dijo Malvina, al hablar sobre Inés.

“Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad”, indicó la directora de escuela rural. Rápidamente, ese comentario se hizo viral en redes sociales y las críticas no tardaron en llegar.

Dónde ver Survivor Expedición Robinson

Survivor Expedición Robinsón se emite de domingo a jueves, en la pantalla de Telefe, desde las 22:30, con la conducción de Marley.

Por su parte, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a «Mucho más Survivor Expedición Robinson», un programa diario con material exclusivo y momentos inéditos de la convivencia de los participantes, estrenado junto con cada capítulo.