Facundo Bono, hijo extramatrimonial de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, rompió el silencio en sus redes sociales tras la separación de su padre y la modelo. Se sabe que el vínculo entre el joven y su papá no es del todo bueno, o al menos hubo entre ellos idas y vueltas.

La separación del exfutbolista con la panelista de Los 8 Escalones explotó en los medios, y ante el silencio de su padre, los usuarios interesados en saber qué pasó, lo llenaron de notificaciones y menciones en las redes. Él reaccionó en X con un hilo sobre el tema y también sobre el encuentro con Demichelis.

El contundente descargo del hijo extramatrimonial de Martín Demichelis tras la separación de Evangelina Anderson

“En estos días me avasallaron otra vez con llamados y mensajes desconocidos: que cómo es mi relación con Martín, si sé de su matrimonio, si viajé a tal lugar… (…) Búsquense una vida y dejen vivir”, arrancó el joven en su perfil personal.

Lejos de calmarse, continuó visiblemente enojado: “Lo que más me sorprende y decepciona son los conocidos que agarran y te mandan el chisme para caerte simpático. Y sí… me río, nos descansamos los dos y hasta ahí. Porque la posta es que ni ganas de frenarle el carro a cada pelotudo que aparece, y menos de darle detalles a desconocidos”. Sobre ello, agregó: “Al final, la vida sola te va mostrando quién sí y quién no. Cada vez menos, pero más reales, los que quedan”.

Tras mostrarse decepcionado de “los conocidos que agarran y te mandan el chisme”, enfatizó: “Vuelvo a X/Twitter porque no quiero atender llamados equivocados ni enterrarme con programas o preguntas amarillistas”.

“No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde; ellos son adultos y conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar. Lo único que yo intento es que los más chicos no sufran y no se carguen de odio con cosas de adultos. El amor padre-hijo y madre-hijo es distinto al marido-mujer… espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar”, manifestó sobre el divorcio de Evangelina y Martín, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de los más pequeños.

Cómo fue el encuentro que tuvo con Martín Demichelis en Marbella

Además, mencionó el encuentro que tuvo con su padre extramatrimonial en junio de este año y cómo está actualmente su relación: “En lo personal, con Martín puedo decir que, para el Día del Padre, tuvimos unos días trascendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro”, expresó.

“Con tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate, pudimos hablar de muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas. Además de buen tipo, es también maestro, y no por magia hizo semejante trayectoria”, sentenció sobre cómo fue la charla.

Por último, dejó en claro –más allá de la buena predisposición para entablar un vínculo con Martín– que su verdadero padre es quien lo crió: “Fui con una sensación y volví con otra: no con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación. Más que padre e hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”.