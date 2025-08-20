El enojo de Gimena Accardi con Nicolás Vázquez tras filtrar su infidelidad: «¿Qué carajo hiciste?» 

El periodista Juan Etchegoyen reveló que Gimena Accardi le hizo un fuerte reclamo al enterarse que Nicolás Vázquez filtró la infidelidad de ella.

«Quiero contarles cómo fueron las últimas horas de Gimena y Nico antes que se sepa públicamente la infidelidad», comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Qué hizo Gimena Accardi tras enterarse que Nico Vázquez habría filtrado la infidelidad

Siguiendo con su información, Etchegoyen afirmó: “El círculo íntimo de él dice que Gimena habló bien de Nico en Olga pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación”.

«Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa”, agregó. «A Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM y enseguida lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó ‘¿qué carajo hiciste?‘».

El día después de Gimena Accardi tras el escándalo con Nico Vázquez

“Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, le dijo la actriz Gimena Accardi a Migue Granados, entendiendo que ella no estaba con la energía que requería el programa de streaming por el difícil momento personal que está viviendo.

“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, reconoció Accardi, que no pudo disimular su cara de haber llorado: “Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

Gimena siguió elogiando a su compañero por hacerse cargo del programa: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.