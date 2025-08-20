Nazarena Vélez habló de la fuerte escena de su novio en “En el barro”, la serie de Netflix: “La gente…”

Nazarena Vélez opinó sobre la fuerte escena que su novio, Santiago Caamaño, realizó en la serie “En el barro” que se encuentra en Netflix. El actor interpreta a un guardiacárcel que abusa sexualmente de una interna. Los detalles.

Nazarena Vélez y la fuerte escena de su novio en “En el barro”, la serie de Netflix

“Fue fuerte porque el papel es fuerte. La gente lo odia por el personaje que hizo, que nada que ver con lo que es él. Lo que muestra que es un gran actor, él la rompe toda, porque lo odiás”, opinó Nazarena Vélez, de la escena de su novio en “En el barro”, la serie de Netflix.

La actriz contó qué le ocurrió cuando vio la serie: “La noche que lo vi, lo tenía al lado durmiendo y digo ‘correte de al lado mío’, como que no quería estar al lado de ese hombre, pero la rompe toda”.

“Me contó todo, de hecho cuando le llegó el libreto, estábamos en Brasil juntos y me lo leyó todo, me parece que son esos personajes que quedan en la cabeza de la gente, que uno como actor los agradece, a mí me encanta, me encanta que le vaya bien, me encanta que esté en una serie tan internacional y tan buenísima, lo que no me quita, lo que me pasa a mí como mujer, pero ya igual se me pasó”, siguió Nazarena.

Nazarena Vélez habló en #PuroShow sobre el papel de su novio, Santiago Caamaño, en la serie En El Barro.@puroshowok pic.twitter.com/GD0lbI3QXR — eltrece (@eltreceoficial) August 20, 2025

“Es ficción y es una ficción internacional que también tiene que tener muchas cosas coloridas y gancheras. Para mí me parece como ficción, pero me saco el sombrero, es una genialidad, repito, que se haga este tipo de ficciones acá en la Argentina, me parece increíble”, concluyó Nazarena Vélez, elogiando la serie de Sebastián Ortega en la cual su pareja hace un personaje muy fuerte.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño están juntos hace seis años y suelen compartir el trabajo actoral en obras teatrales.

