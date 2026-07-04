Lionel Messi reveló el insólito pedido de los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya piensa en los octavos de final del Mundial 2026, pero una vez terminado el triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde, Lionel Messi dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada. El capitán albiceleste compartió un distendido momento con varios futbolistas rivales y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

El divertido cruce de Lionel Messi con los jugadores de Cabo Verde

En la zona mixta, varios integrantes del seleccionado africano esperaron a Messi para pedirle fotos, autógrafos y su camiseta. El rosarino accedió con buena predisposición a cada uno de los pedidos y, entre risas, contó: «Me pidieron la camiseta, todo… Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja».

La escena reflejó el respeto y la admiración que despierta el capitán argentino incluso entre sus rivales, quienes no dejaron pasar la oportunidad de llevarse un recuerdo del máximo referente de la Albiceleste.

Otra actuación decisiva de Messi en el Mundial 2026

El delantero volvió a ser determinante para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Abrió el marcador, alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo y, además, ejecutó los centros que terminaron en el tanto de Lisandro Martínez y en el gol en contra de Diney, que selló el triunfo argentino.

Con otra actuación destacada, el rosarino volvió a demostrar por qué sigue siendo la gran figura de la Selección en la máxima cita del fútbol.

La autocrítica del capitán tras la victoria

Después del encuentro, Messi también analizó el rendimiento del equipo y destacó la importancia que tuvo la pelota parada. «Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar», afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que Argentina sufrió más de la cuenta durante algunos tramos del partido. «Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Encontramos el primer gol, pero después perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien», analizó.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la clasificación asegurada a los octavos de final, la Selección Argentina volverá a jugar el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), cuando enfrente a Egipto en Atlanta, con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026.