Agostina de Gran Hermano se quebró por el vacío de Catalina: «Sí, me duele»

El repechaje de Gran Hermano dejó ayer a muchos de los «hermanitos» descontentos por la decisión del público; fue el caso de Agostina que, si bien esperaba por el ingreso de Cata, las actitudes de la pediatra para con ella la dejaron con una fuerte carga de angustia.

Así lo hizo saber Agostina en diálogo con los chicos, durante la madrugada de este lunes, donde contó que percibió la marcada diferencia que hizo Catalina con ella y con Furia, con quien la médica estableció un fuerte lazo.

Es que Catalina «trajo cigarrillos. Me dio uno a mi y le dio la caja a Furia. Viste cuando decís… Nada, cosas re obvias para que yo me de cuenta. Y yo me di cuenta, obvio. Le dije gracias y nada más» sopesó Agostina en su conversación con los «hermanitos», en el cuarto de varones.

«Al menos te merecés una explicación» le contestó al respecto Martín Ku, quien la estaba escuchando con atención. Es que el Chino, el participante de Viedma, analiza también su propio juego dentro de la Casa de Gran Hermano.

Agos: Cata es otra, vino enfocada en Furia. Está todo bien, yo tengo mi juego, yo se que a mi me fallaron, si ella lo vio y lo avala es tema de ella, yo la quiero muchísimo.#GranHermano pic.twitter.com/eqPUfSzd7t — TRONK (@TronkOficial) February 26, 2024

«No, si no me la quiere dar no. Ya está, boludo. ¿Explicación de qué? Es su juego y yo la respeto. O sea, listo. ¿Qué? ¿Voy a rogar amor? ¿Voy a rogar amistad? Yo sé lo que fui, boludo. Sé lo que fui. Si ella eligió eso, tema de ella. Sí me duele, boludo, obvio», le contestó Agostina y se largó a llorar.

«La gente dirá si avala esa actitud de ella frente a vos», opinó también Bautista, como intentando consolarla. Pero la policía sostuvo su posición y volvió a mostrarse decepcionada: «Ya la avaló, la hizo entrar» cerró.

Sanciones para Furia y Zoe, por sus actitudes en Gran Hermano

Si bien todo era celebración adentro de la Casa de Gran Hermano, el mal trago se lo llevaron Furia y Zoe este domingo por la noche. Por distintas circunstancias, las dos fueron sancionadas por «Big» tras considerarse que rompieron las reglas.

La primera en conocer su sanción fue Zoe. Es que el pasado jueves fue parte de «Congelados», donde ingresó Aixa, su mamá. La mujer le deslizó algunas pistas a la «hermanita» sobre la visión del afuera de la Casa de Gran Hermano, por lo que la participante fue llamada la atención.

Zoe, la participante más joven de Gran Hermano, no entendía nada; de hecho, fueron sus pares quienes la pusieron al tanto de lo que era sancionable. Por esa razón, ahora la jugadora no puede participar de la prueba del líder de esta semana y tampoco puede ser salvada por este, en caso de ser nominada y quedar en la placa.

Por su parte, Furia también recibió una sanción. Es que la «furiosa» provocó la irá de «Big» al sacarle las pilas al micrófono y evadir los llamados consecutivos de parte de la producción por esta razón, luego de que ella solicitara cigarrillos en el Confesionario y obtuviera una respuesta negativa.