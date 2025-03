El día que Jésica Cirio decidió ignorar una advertencia sobre Elías Piccirillo: «Sé todo»

En medio de la detención de la expareja de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, se viralizó un audio donde la modelo hacía referencia a la relación que mantenían. Allí la conductora decidió ignorar los rumores que circulaban alrededor de los negocios de su marido.

La advertencia que Jésica Cirio ignoró sobre Elías Piccirilo

Poco después del casamiento de Jésica Cirio, comenzaron a circular rumores respecto a los presuntos negocios fraudulentos por parte de Elías Piccirillo. En ese momento, Cirio, en comunicación con Luis Ventura, salió en defensa de su esposo: “Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de pavadas, pero también estoy acostumbrada a eso”.

En aquel momento, que se remonta a mayo de 2024, el empresario había quedado expuesto por el incumplimiento en el pago de una tarjeta de crédito. En ese sentido, Jésica sostuvo que a ella le importaba lo que sucedía dentro de su hogar y no lo que podía decir la gente sin conocimiento ni pruebas.

«Llegan a decir cosas que son… tan atrocidades, que no son reales. No me preocupa porque, insisto, sé muy bien quién es. Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace», aseguró en el audio que en las últimas horas se viralizó.

Horacio Cirio, padre de Jésica, habló del escándalo con Elías Piccirillo

Horacio Cirio, padre de Jésica, fue al programa “Mujeres Argentinas” que conduce María Belén Ludueña por El Trece, para hablar de la situación de su hija, quien por segunda vez se ve salpicada por los malos accionares de sus parejas.

Tras haberse separado de Martín Insaurralde, que fue denunciado por enriquecimiento ilícito al mostrar su lujosa vida con Sofía Clérici, se casó rápidamente con Elías Piccirillo, que recientemente fue detenido, acusado de estafa y robo.

El padre de Jésica Cirio reconoció estar muy angustiado por el momento que vive su hija. Don Cirio recordó que es expolicía bonaerense y que le parece muy grave la acusación contra Elías Piccirillo, ya que están involucrados al menos siete policías. “Es terrible. Es armar algo muy grande para inculpar a una persona de semejante delito”, opinó Don Cirio.