El difícil momento que esta transitando el Paisa Williams de Gran Hermano

El tercer eliminado de la edición 2023 de Gran Hermano, Williams «El Paisa» López, esta viviendo un difícil momento personal: se acaba de separar de su pareja de hace 2 años. Así lo confirmó su ahora ex, Martina Brun, en su cuenta de Instagram con un extenso comunicado.

“Williams y yo no estamos más juntos. No voy a salir a hablar porque son cosas privadas que van a quedar entre él y yo, supongo” comenzó el descargo Martina. “Con una mano en el corazón, les agradezco por todo el apoyo que nos dieron” continuó.

“Nunca voy a negar que gracias a él se me abrieron muchas puertas y siempre se lo voy a agradecer, pero sepan que yo a Williams lo quise cuando no tenía absolutamente nada” dijo la joven. Además pidió que le den apoyo para re ingresar a la casa: «Ahora a apóyenlo para que entre al repechaje«

«Gracias,a seguir que después de la tormenta sale el sol.» concluyó.

Por su parte, el exparticipante de Gran Hermano habló con Ciudad Magazine sobre la separación. Afirmó que rompieron su relación de 2 años y 3 meses «en buenos términos» y además agregó: «Fue una decisión de los dos porque ya no íbamos más juntos. No daba para más y bueno se tomó esa determinación».

El cariñoso momento que protagonizó el Paisa con una participante que molestó a su ex

Williams López tuvo algunos acercamientos con participantes de la casa que fueron muy cuestionados por los espectadores del programa, quienes eran conscientes de que estaba de novio. Incluso en una ocasión el joven se acostó en la misma cama que su entonces compañera Catalina Gorostidi.

Ante esta situación los fanáticos del programa comenzaron a etiquetar a Martina Brun en vídeos donde se los veía a Catalina y Williams muy juntos. “Buen día, ¿cómo están? Quería decirles, con mucho respeto, que ya vi el video en TikTok de lo que le dijo Williams a Catalina. Por favor, dejen de comentarme y mandarme por privado porque no me hace bien. De verdad, muchas gracias” dijo la ex de «El Paisa» en su cuenta de Instagram. Poco menos de una hora después de haberla subido, la joven eliminó la historia.

En su momento Martina había dicho en un programa de televisión que confiaba en su entonces novio. “Porque la verdad es que si realmente amas a alguien, lo vas a respetar. Yo confío mucho en él y él sabe que estoy afuera esperándolo es cuestión de adaptarse a lo que viene” expresó la joven en aquella ocasión.