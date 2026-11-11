Tras la polémica con la carpa VIP, cómo será la presencia política en la misa de León XIV en Luján: la lista de invitados
El Sumo Pontífice oficiará este 11 de noviembre su última misa en Argentina. Se anticipa una masiva asistencia que reunirá a fieles, autoridades eclesiásticas y dirigentes políticos: la Casa Rosada cuenta con diez lugares reservados y los 135 intendentes bonaerenses están citados. Quiénes asistirán y cómo se organizará la presencia institucional tras la polémica desatada por la carpa VIP de Palermo.
El papa León XIV concluye este 11 de noviembre su visita a la Argentina con una misa multitudinaria en la Basílica de Luján. Al igual que en sus presentaciones previas, se prevé una asistencia masiva de fieles, referentes eclesiásticos y dirigentes políticos. Sin embargo, la atención no solo estará puesta en el Sumo Pontífice, sino también en el recibimiento a los funcionarios, tras la controversia por la carpa VIP instalada durante el acto en Palermo.
El servicio religioso en la histórica Plaza Belgrano combinará la devoción mariana con un estricto protocolo de seguridad coordinado por el municipio bonaerense, las fuerzas federales y la comisión episcopal. Aunque se prevé la presencia de estructuras especiales para recibir a autoridades, periodistas y diplomáticos que arriban con antelación, el foco se centrará en si se repiten las comodidades exclusivas y el servicio gastronómico diferenciado montados a pocos metros del presbiterio en el encuentro anterior.
Uno por uno, quiénes son los políticos invitados a la misa del Papa en Luján
Desde las 6:30, mientras el Sumo Pontífice se encontraba en Villa Devoto, comenzaron a ingresar los primeros invitados a la Santa Misa en la Basílica de Luján, actividad con la que León XIV concluye su visita a la Argentina.
La concurrencia reunirá a gobernadores, intendentes bonaerenses, legisladores, exministros, sindicalistas, referentes de derechos humanos, funcionarios de Axel Kicillof y una delegación del presidente Javier Milei. Según el relevamiento in situ de La Nación, entre los asistentes ubicados en las butacas frente al altar se destacaron:
Gobernadores y vicegobernadores
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Sergio Ziliotto (La Pampa)
- Verónica Magario (vicegobernadora bonaerense)
- Delegación de vicegobernadores provinciales
Funcionarios y exfuncionarios
- Sergio Massa (exministro de Economía y candidato presidencial)
- Felipe Solá (exgobernador bonaerense)
- Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense)
- Silvina Batakis (ministra de Hábitat bonaerense)
- Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense)
- Estela Díaz (ministra de Mujeres bonaerense)
- Daniela Vilar (ministra de Ambiente bonaerense)
Delegación del Gobierno nacional
- Diego Santilli (jefe de Gabinete)
- Mario Lugones (ministro de Salud)
- Sebastián Pareja (diputado nacional)
- Pablo Quirno (canciller; posible asistencia)
- Fabián Fernández (secretario de Comunicación y Medios; posible asistencia)
Intendentes bonaerenses
- Leonardo Boto (Luján -anfitrión-)
- Fernando Espinoza (La Matanza)
- Jaime Méndez (San Miguel)
- Gustavo Menéndez (Merlo)
- Ariel Sujarchuk (Escobar)
- Pablo Descalzo (Ituzaingó)
- Mariano Casacallares (Almirante Brown)
- Federico Otermín (Lomas de Zamora)
- Julio Alak (La Plata)
- Fernando Gray (Esteban Echeverría)
- Nicolás Mantegazza (San Vicente)
Legisladores y referentes de La Cámpora
- Máximo Kirchner (diputado nacional)
- Eduardo «Wado» de Pedro (senador nacional)
- Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes)
- Facundo Tignanelli (diputado provincial)
- Horacio Pietragalla Corti (exsecretario de Derechos Humanos)
- Juliana Di Tullio (senadora nacional)
Sindicalistas
- Héctor Daer (Sanidad / co-titular de la CGT)
- Rodolfo Daer (Alimentación)
- Roberto Baradel (Suteba)
Referentes de Derechos Humanos
- Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)
- Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo)
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