Tras la polémica con la carpa VIP, cómo será la presencia política en la misa de León XIV en Luján: la lista de invitados

El papa León XIV concluye este 11 de noviembre su visita a la Argentina con una misa multitudinaria en la Basílica de Luján. Al igual que en sus presentaciones previas, se prevé una asistencia masiva de fieles, referentes eclesiásticos y dirigentes políticos. Sin embargo, la atención no solo estará puesta en el Sumo Pontífice, sino también en el recibimiento a los funcionarios, tras la controversia por la carpa VIP instalada durante el acto en Palermo.

El servicio religioso en la histórica Plaza Belgrano combinará la devoción mariana con un estricto protocolo de seguridad coordinado por el municipio bonaerense, las fuerzas federales y la comisión episcopal. Aunque se prevé la presencia de estructuras especiales para recibir a autoridades, periodistas y diplomáticos que arriban con antelación, el foco se centrará en si se repiten las comodidades exclusivas y el servicio gastronómico diferenciado montados a pocos metros del presbiterio en el encuentro anterior.

Uno por uno, quiénes son los políticos invitados a la misa del Papa en Luján

Desde las 6:30, mientras el Sumo Pontífice se encontraba en Villa Devoto, comenzaron a ingresar los primeros invitados a la Santa Misa en la Basílica de Luján, actividad con la que León XIV concluye su visita a la Argentina.

La concurrencia reunirá a gobernadores, intendentes bonaerenses, legisladores, exministros, sindicalistas, referentes de derechos humanos, funcionarios de Axel Kicillof y una delegación del presidente Javier Milei. Según el relevamiento in situ de La Nación, entre los asistentes ubicados en las butacas frente al altar se destacaron:

Gobernadores y vicegobernadores

Raúl Jalil (Catamarca)

Sergio Ziliotto (La Pampa)

Verónica Magario (vicegobernadora bonaerense)

Delegación de vicegobernadores provinciales

Funcionarios y exfuncionarios

Sergio Massa (exministro de Economía y candidato presidencial)

Felipe Solá (exgobernador bonaerense)

Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense)

Silvina Batakis (ministra de Hábitat bonaerense)

Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense)

Estela Díaz (ministra de Mujeres bonaerense)

Daniela Vilar (ministra de Ambiente bonaerense)

Delegación del Gobierno nacional

Diego Santilli (jefe de Gabinete)

Mario Lugones (ministro de Salud)

Sebastián Pareja (diputado nacional)

Pablo Quirno (canciller; posible asistencia)

Fabián Fernández (secretario de Comunicación y Medios; posible asistencia)

Intendentes bonaerenses

Leonardo Boto (Luján -anfitrión-)

Fernando Espinoza (La Matanza)

Jaime Méndez (San Miguel)

Gustavo Menéndez (Merlo)

Ariel Sujarchuk (Escobar)

Pablo Descalzo (Ituzaingó)

Mariano Casacallares (Almirante Brown)

Federico Otermín (Lomas de Zamora)

Julio Alak (La Plata)

Fernando Gray (Esteban Echeverría)

Nicolás Mantegazza (San Vicente)

Legisladores y referentes de La Cámpora

Máximo Kirchner (diputado nacional)

Eduardo «Wado» de Pedro (senador nacional)

Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes)

Facundo Tignanelli (diputado provincial)

Horacio Pietragalla Corti (exsecretario de Derechos Humanos)

Juliana Di Tullio (senadora nacional)

Sindicalistas

Héctor Daer (Sanidad / co-titular de la CGT)

Rodolfo Daer (Alimentación)

Roberto Baradel (Suteba)

Referentes de Derechos Humanos