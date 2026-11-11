Virgen de Luján: las decisiones del Vaticano que la convirtieron en patrona de la Argentina

Lejos de sustentarse en crónicas de transmisión oral, las disposiciones del Vaticano sobre la Virgen de Luján configuran un entramado de bulas papales, decretos administrativos y resoluciones canónicas que, a lo largo de más de un siglo, convirtieron a la advocación bonaerense en un enclave estratégico de la Santa Sede en América Latina.

Este miércoles 11 de noviembre 2026, la figura de la Virgen de Luján fue la protagonista en medio de la misa oficiada por el papa León XIV en la Basílica, acompañada por millones de personas que asistieron en peregrinación a escuchar la palabra del sumo pontífice.

Los decretos y bulas pontificias del Vaticano sobre la Virgen de Luján

El reconocimiento jurídico hacia la pequeña efigie de terracota comenzó a formalizarse en el siglo XIX, mediante actos de estricta validez canónica:

La Bula de Coronación Pontificia de León XIII : emitida el 30 de septiembre de 1886 por la sagrada Congregación de Ritos y concretada el 8 de mayo de 1887, autorizó la imposición de una corona áurea, equiparando a Luján con templos históricos del Viejo Mundo como Lourdes y Loreto.

: emitida el 30 de septiembre de 1886 por la sagrada Congregación de Ritos y concretada el 8 de mayo de 1887, autorizó la imposición de una corona áurea, equiparando a Luján con templos históricos del Viejo Mundo como Lourdes y Loreto. El patronazgo de la Cuenca del Plata decretado por Pío XI : en 1930, con motivo del tricentenario del milagro de la carreta, el pontífice proclamó a la Virgen de Luján patrona oficial de la República Argentina, extendiendo además la tutela a Uruguay y Paraguay en una disposición regional inusual para el derecho canónico.

: en 1930, con motivo del tricentenario del milagro de la carreta, el pontífice proclamó a la Virgen de Luján patrona oficial de la República Argentina, extendiendo además la tutela a Uruguay y Paraguay en una disposición regional inusual para el derecho canónico. Elevación a Basílica Menor e indulgencias : en diciembre de 1930, el santuario obtuvo el rango de basílica menor con insignias pontificias propias, mientras que la Penitenciaría Apostólica concedió a sus visitantes los mismos beneficios espirituales de indulgencia plenaria reservados a las cuatro basílicas mayores de Roma.

: en diciembre de 1930, el santuario obtuvo el rango de basílica menor con insignias pontificias propias, mientras que la Penitenciaría Apostólica concedió a sus visitantes los mismos beneficios espirituales de indulgencia plenaria reservados a las cuatro basílicas mayores de Roma. Fijación de la festividad el 8 de mayo: las resoluciones vaticanas homogeneizaron las fechas locales dispersas, incorporando un formulario litúrgico propio y vinculante dentro del calendario romano universal.

Distinciones de la Santa Sede: de la Rosa de Oro en Malvinas al mosaico en los Jardines Vaticanos

Los gestos de soberanía espiritual y diplomática de los pontífices hacia el altar de Luján consolidaron su relevancia geopolítica contemporánea: