El dolor de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano a quien despidió con fotos inéditas 

Elizabeth la Negra Vernaci hizo un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram para despedir a su hermano Nunzio Vernaci y compartió varias fotos inéditas junto a él cuando eran chicos. La locutora tenía un vínculo muy cercano con su hermano, radicado en Ranchos, Provincia de Buenos Aires, y en radio hablaba siempre de la pasión de él por el automovilismo.

La despedida de la Negra Vernaci a su hermano Nunzio

«Tenía más ganas de vos, de que completaras una frase con sólo empezar a decirla, de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces; de la complicidad de toda una vida en frases, gestos y miradas. Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo», indicó con total dolor la reconocida locutora.

Entre los mensajes de fuerza y afecto que acompañaron su publicación se destacaron los de varios famosos como Soledad Pastorutti, Benjamín Rojas, Mercedes Morán, Claudia Fontán, Malena Pichot, Mex Urtizberea, Humberto Tortonese, Tamara Pettinato, María Carámbula, Paola Krum y Nancy Duplaá, entre otros.

«Por siempre los hermanos! Los quiero mucho Negrita de mi alma!», «Fuerza Negra», «Abrazo gigante Negra», fueron algunos de los mensajes a puro sentmiento de los famosos que recibió la locutora en medio del total dolor.

La Negra Vernaci acompañó las sentidas palabras para su hermano con una serie de fotos de los dos juntos durante la infancia que nunca antes había mostrado para recordarlo con mucho afecto en medio de la profunda tristeza por su partida.

Quién era Nunzio Vernaci, el hermano de la Negra Vernaci

Nunzio Vernaci tenía 65 años y fue un histórico piloto de automovilismo regional, muy conocido en su ámbito deportivo, que competía a bordo de un Renault 12. Fue dos veces campeón de la Clase A y se convirtió por su destreza al volante en una figura querida y respetada dentro y fuera de las pistas.

La triste noticia de su fallecimiento fue compartida con dolor por Elizabeth Vernaci. Nunzio falleció a los 65 años, vivía en Ranchos y durante muchos años había tenido una agencia de autos, además de ser un ícono y referente del rally.

«Apasionado del deporte motor, fue dos veces campeón de la Clase A en los últimos tres años. Con su Renault 18 al límite, supo brindar espectáculo en cada carrera, convirtiéndose en un símbolo para los fanáticos del rally y, especialmente, de la marca del rombo. Su forma de manejar y su presencia dejaron una huella imborrable durante décadas», lo recordaron desde los medios locales.