Jet lag social: ¿Por qué tu cuerpo sufre aunque no viajes?

En la rutina diaria, solemos cambiar nuestros horarios de sueño y actividad entre semana y fin de semana. Los horarios de trabajo u obligaciones se diferencian cada vez más de los horarios de descanso, provocando un desfasaje entre ambos.

Aunque no salgamos de viaje, estos comportamientos pueden afectar nuestro cuerpo y mente de manera similar al jet lag que se vive cuando vamos a lugares donde las zonas horarias son diferentes. Este fenómeno se denomina «jet lag social» y es cada vez más normal en la vida moderna, marcada por la inmediatez.

Jet lag social: qué es, cómo se produce y cuáles son los síntomas

El jet lag social se da cuando el reloj biológico interno se desajusta debido a las diferencias significativas entre los horarios que mantenemos durante los días laborales y los fines de semana. A diferencia del jet lag convencional, que ocurre por viajar entre diferentes husos horarios, el jet lag social se produce por alterar nuestros hábitos de sueño en nuestra vida cotidiana.

Durante la semana, generalmente nos levantamos temprano para cumplir con el trabajo o los estudios. Sin embargo, al llegar el fin de semana, tendemos a acostarnos más tarde y dormir hasta más tarde también. Este cambio constante de horarios altera nuestro ritmo circadiano, que es el reloj interno que regula funciones como el sueño, la vigilia y la temperatura corporal.

El jet lag social puede generar cansancio, somnolencia durante el día, dificultad para concentrarse, irritabilidad y problemas para dormir en los días laborales. A largo plazo, esta desincronización puede aumentar el riesgo de problemas metabólicos, trastornos cardiovasculares, depresión y ansiedad, además de afectar el rendimiento cognitivo y la calidad de vida en general.

Consejos para combatir el jet lag social