El drama de Daniela Ballester: sufrió un ACV y asegura que «la vida le dio una segunda oportunidad»

La noticia sacudió la tarde de este lunes en el ámbito periodístico. Daniela Ballester (48), una de las figuras más reconocidas de la pantalla de C5N, confirmó que sufrió un ACV hemorrágico el pasado jueves. Lo que comenzó como una molestia cervical y una cefalea inusual terminó en una internación de urgencia en el Sanatorio Los Arcos, donde permanece bajo observación.

Con una entereza notable, la ex Gran Hermano llevó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que, afortunadamente, no presenta secuelas: «Estoy igual que el día previo al incidente«, afirmó en diálogo exclusivo con Teleshow, destacando la celeridad del equipo médico como el factor clave para su recuperación.

Los síntomas de alerta de Daniela Ballester: dolor de cabeza y cuello

El relato de Ballester funciona como una guía de prevención involuntaria. El episodio se manifestó con un dolor de cabeza extremadamente intenso y molestias en la zona del cuello, señales que la periodista no subestimó. Esta decisión de buscar atención inmediata en el sanatorio de Palermo fue determinante para frenar el avance de la hemorragia y evitar daños irreversibles en el sistema nervioso.

«La vida me dio una nueva oportunidad«, reflexionó la conductora desde su habitación. Actualmente, el protocolo clínico indica descanso absoluto y monitoreo constante para asegurar que la zona afectada se encuentre estable antes de otorgar el alta médica.

Daniela Ballester sin secuelas: el «milagro» de la conductora de C5N

Una de las mayores preocupaciones ante un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico es la posibilidad de perder movilidad o funciones cognitivas. Sin embargo, Ballester insistió en que se siente «genial» y que los estudios neurológicos han sido sumamente positivos. «Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna«, enfatizó, despejando cualquier duda sobre su capacidad para retomar su vida habitual en el corto plazo.

La periodista, que inició su camino mediático en la primera edición de Gran Hermano (2001) y luego se formó como locutora y periodista de investigación, planea reincorporarse a su labor frente a las cámaras de C5N una vez que reciba el aval de los especialistas.

Daniela Ballester, de Gran Hermano al periodismo de investigación

La carrera de Daniela Ballester es un ejemplo de reinvención profesional. Tras saltar a la fama con 23 años como la azafata finalista del primer GH, la marplatense decidió alejarse del perfil de «chica reality» para profesionalizarse en los medios.

Su consolidación en señales de noticias como C5N la ha posicionado como una voz respetada en el análisis político y social, una trayectoria que hoy se ve pausada momentáneamente por este desafío de salud que, según sus propias palabras, le ha dejado una profunda enseñanza sobre el valor del descanso y el cuidado personal.