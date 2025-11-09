El programa al que desembarcaría Viviana Canosa en 2026: qué canal sería su nuevo destino

Viviana Canosa recibió una nueva propuesta laboral luego de que haya quedado sin programa televisivo por el final de Viviana en Vivo (El Trece) en medio de la polémica acusación en contra de Lizy Tagliani. Sin embargo, meses después se está considerando la posibilidad de que desembarque a otro canal.

Hace unos meses, Tomás Dente anunció en Entrometidos en la Tarde (Net TV) que la conductora tendría una propuesta formal de C5N sobre la mesa, pero ahora se conocieron más detalles.

Según Lucca Melpi a través de su cuenta de X, «la periodista habría sido tentada para conducir un formato político a partir del 2026 a las 23:00 hs. en El Nueve».

Sumando más información, el panelista de Net TV comentó que la idea principal es que vuelva a conducir Nada es Personal, «desde Febrero, su clásico programa político».

Además, frente a la presunta llegada de Beto Casella a América TV, donde tendría su ciclo a partir de las 22 horas, el canal buscará que le haga competencia en el rating.

¿Qué dijo Lizy Tagliani sobre Viviana Canosa?

Meses atrás, Viviana Canosa había sido nota en todos los portales a raíz de la denuncia que inició en contra de varias figuras del mundo del espectáculo como Lizy Tagliani o La Negra Vernaci, acusándolas de estar involucradas en una presunta red de trata de menores.

Sin embargo, ahora la periodista pagó una multa para suspender su juicio oral contra las reconocidas figuras. Lejos de abandonar el tema, la humorista rompió el silencio en Lape Club Social Informativo y dejó en claro que buscará justicia.

«El pago de la multa es una posibilidad del Código Penal que dice que en cualquier momento del juicio podes allanarte y pagar la multa, y tiene que haber una reparación del daño causado, que yo exijo que sea el pedido de disculpas. Eso ya no depende de mí, sino de la decisión del juez. Lo que yo sé es que, con mi sentido lógico, está reconociendo que se equivocó, porque si no se hubiese presentando el 10 de noviembre», comenzó filosa la humorista y sumó: «Mi carrera me tiene sin cuidado, cuando pasó esto no me importó mi carrera. Primero está mi honor, mi apellido y mi familia. Después yo puedo hacer otras cosas, soy peluquera. Puedo ir a pedir casa por casa que me den de comer».

«Fundamentalmente, lo que más me dolió fue que mientras defendían a los niños se cagaron en un niño de 4 años que estaba en mi casa en estado de adopción. Si ella conocía tanto de mí lo debería haber dicho antes de que me lo den en adopción, también es cómplice. Especuló en un montón de cosas», continuó Lizy Tagliani sobre Viviana Canosa y agregó: «Me imagino a todas aquellas personas que no están preparadas, no tienen un micrófono o no tienen plata para pagar un abogado y de repente se encuentran metidas en un quilombo así y no saben para donde disparar, a tal punto que te puede quemar la cabeza, te dan ganas de sacarte la vida, literal».

«Yo no quiero saber absolutamente nada con ella, porque las disculpas personales, tanto de Lucas Bertero como de la señora Viviana Canosa, deberían haber sido a los pocos días, pero ahora solo lo hago a nivel judicial, en lo personal ya no me interesa absolutamente nada», expresó indignada la conductora y cerró su nota en América TV diciendo: «En Comodoro Py ni el juez ni el fiscal encontraron nada suficiente ni para investigarme. Hay que ir hasta el final, porque si yo ahora me olvido es una y otra vez la misma resolución, entonces voy a ir hasta el fondo para dar un precedente».