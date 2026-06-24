El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en su cumpleaños

La esposa del capitán argentino le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales por sus 39 años. La publicación rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39 en pleno Mundial 2026 y, como era de esperarse, recibió cientos de mensajes de afecto de familiares, amigos, compañeros y fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, uno de los saludos más esperados fue el de Antonela Roccuzzo, quien volvió a emocionar a sus seguidores con una tierna declaración de amor.

La rosarina compartió una serie de imágenes familiares junto al futbolista y acompañó la publicación con unas palabras que rápidamente generaron miles de reacciones en Instagram.

El mensaje de Antonela que emocionó a los fanáticos

A través de sus redes sociales, Antonela expresó todo su amor por el capitán argentino con un mensaje simple pero cargado de sentimiento.

«Feliz cumpleaños al amor de mi vida. ❤️ Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito @leomessi 🩵🩵🩵🩵🩵», escribió.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores de distintas partes del mundo, que aprovecharon la ocasión para felicitar al futbolista y destacar la historia de amor que la pareja construyó a lo largo de los años.

Un cumpleaños especial en pleno Mundial 2026

El saludo de Antonela llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Messi. El rosarino atraviesa una nueva participación mundialista con la Selección Argentina y continúa sumando récords que agrandan aún más su leyenda.

En los últimos días, además, el capitán argentino volvió a ocupar las portadas internacionales tras alcanzar nuevas marcas históricas en la Copa del Mundo, demostrando una vigencia que sigue sorprendiendo incluso a los especialistas.

Una historia de amor que comenzó en Rosario

La relación entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es una de las más admiradas del mundo del deporte.

Ambos se conocen desde la infancia en Rosario y, tras años de amistad, consolidaron una relación sentimental que terminó convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público.

En 2017 celebraron su casamiento en Rosario y formaron una familia junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes suelen acompañar al futbolista en cada uno de los momentos más importantes de su carrera.

El apoyo incondicional detrás del campeón

A lo largo de los años, Antonela se transformó en uno de los pilares fundamentales de la vida de Messi. Desde Barcelona hasta París, pasando por Miami y cada concentración de la Selección Argentina, la empresaria e influencer acompañó al futbolista en cada etapa de su recorrido profesional.

Por eso, su mensaje de cumpleaños tuvo un significado especial. Más allá de los títulos, los récords y los reconocimientos, las palabras de Antonela dejaron en claro que el mayor orgullo de Messi sigue estando dentro de su círculo más íntimo: su familia.

En un día cargado de emociones, el saludo de la rosarina volvió a reflejar el fuerte vínculo que une a la pareja y emocionó a millones de fanáticos alrededor del mundo.