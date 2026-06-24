Así es la casa donde creció Lionel Messi en Rosario: el humilde hogar que marcó sus primeros años

Ubicada en el sur de Rosario, la vivienda donde pasó su infancia el capitán argentino conserva la esencia de sus orígenes y forma parte de un recorrido turístico que reconstruye los primeros años de vida del mejor futbolista del mundo.

Mientras Lionel Messi celebra un nuevo cumpleaños y continúa escribiendo capítulos históricos en el fútbol mundial, miles de fanáticos vuelven la mirada hacia el lugar donde comenzó todo: la casa en la que creció en Rosario, mucho antes de convertirse en campeón del mundo y una de las figuras más importantes del deporte.

Lejos de las mansiones que hoy forman parte de su patrimonio inmobiliario, la vivienda donde pasó sus primeros años refleja una historia de esfuerzo, familia y barrio. Ubicada en el tradicional Barrio La Bajada, al sur de Rosario, la propiedad se transformó con el tiempo en un punto de interés para turistas y seguidores que buscan conocer los orígenes del astro argentino.

Cómo es la casa donde vivió Messi de niño

Según reconstruyó La Nación, la vivienda se encuentra sobre la actual calle Lavalleja al 500, una arteria que antiguamente figuraba como Estado de Israel. Se trata de una construcción sencilla, de líneas rectas, con fachada de cemento, postigos de madera y una reja decorada con camisetas y banderas argentinas que los fanáticos fueron dejando con el paso de los años.

La casa mantiene una estética modesta y conserva buena parte de la imagen que tenía cuando Messi era apenas un niño. En el barrio aseguran que permanece cerrada desde hace tiempo y que ya no es habitada por la familia.

Lo que más llama la atención es el contraste entre la sencillez del lugar y la magnitud de la carrera que construyó quien vivió allí durante sus primeros años.

El barrio donde nació una leyenda

La vivienda forma parte de un circuito turístico informal que recorre los lugares más importantes de la infancia de Messi.

A pocas cuadras se encuentra la Escuela N.º 66 General Las Heras, donde cursó sus estudios primarios, y también el histórico Club Abanderado Grandoli, donde comenzó a jugar al fútbol cuando tenía apenas cuatro años.

Muy cerca también está El Campito, el potrero donde dio sus primeras gambetas junto a amigos del barrio y donde empezó a mostrar el talento que años después maravillaría al mundo.

Las calles de la zona están repletas de murales, grafitis y homenajes que recuerdan al capitán argentino, convertido en el vecino más famoso que tuvo Rosario.

Las fiestas familiares que nunca olvidó

A pesar de haberse mudado a Barcelona cuando tenía 13 años para continuar su carrera futbolística y realizar el tratamiento por su problema de crecimiento, Messi nunca perdió el vínculo con sus raíces.

Según recordó Infobae, durante muchos años las celebraciones navideñas de la familia se realizaron precisamente en el barrio donde creció. Las reuniones familiares incluían vecinos, amigos y largas sobremesas al aire libre, una tradición que el futbolista mantuvo incluso después de alcanzar la fama internacional.

Esa conexión permanente con Rosario explica por qué, cada vez que regresa a la ciudad, el nombre de Messi sigue siendo parte de la vida cotidiana de quienes lo vieron crecer.

Un símbolo de sus orígenes

Hoy, mientras vive entre Estados Unidos y sus distintas propiedades alrededor del mundo, la casa de la infancia de Messi continúa siendo uno de los símbolos más fuertes de su historia personal.

Lejos del lujo y la exclusividad, el pequeño hogar de Barrio La Bajada recuerda que el mejor futbolista del planeta comenzó su camino en una calle humilde de Rosario, rodeado de una familia trabajadora, una pelota y un sueño que terminó conquistando al mundo entero.