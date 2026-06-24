Así es por dentro el lujoso departamento de Messi en Miami donde los autos suben directamente hasta el living

Ubicado en una de las torres más innovadoras de Florida, el departamento de Lionel Messi combina diseño de vanguardia, privacidad extrema y una tecnología única que permite estacionar el auto junto al living.

Cuando se habla de propiedades de lujo, pocas logran sorprender tanto como el departamento que Lionel Messi posee en Miami. Ubicado en la icónica Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, el inmueble se convirtió en uno de los más comentados del mercado inmobiliario internacional gracias a una característica prácticamente inédita: los autos llegan directamente al departamento mediante un ascensor exclusivo.

La residencia del capitán argentino está emplazada en uno de los edificios más emblemáticos de la costa de Florida, una torre de 60 pisos frente al mar diseñada para combinar arquitectura de alto nivel, tecnología y máxima privacidad.

El sistema que permite subir el auto hasta el departamento

La gran estrella del edificio es el llamado «Dezervator», un innovador ascensor desarrollado especialmente para transportar vehículos junto a sus propietarios hasta el piso donde se encuentra cada residencia. De esta manera, los residentes pueden ingresar con su automóvil directamente a un garaje privado ubicado dentro de su propia unidad.

El mecanismo funciona mediante tres elevadores robotizados capaces de trasladar los vehículos a través de toda la torre. Para muchos propietarios, el automóvil forma parte de la decoración del hogar y queda exhibido detrás de grandes paneles vidriados junto a los espacios sociales.

Además de la comodidad, el sistema ofrece un nivel de privacidad prácticamente absoluto, una característica que habría sido determinante para la elección de Messi. El futbolista puede ingresar y salir sin pasar por áreas comunes ni ser visto por otros residentes.

Cómo es el departamento de Messi

Según distintos medios especializados en real estate de Miami, la propiedad adquirida por Messi se encuentra en el piso 47 de la torre y tiene aproximadamente 330 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con tres dormitorios, cuatro baños completos, toilette de recepción y una amplia terraza curva con vistas panorámicas al océano Atlántico.

El diseño interior apuesta por espacios abiertos, grandes superficies vidriadas de piso a techo y una conexión permanente con el paisaje marítimo. La cocina integrada incorpora equipamiento de alta gama y mobiliario europeo, mientras que las áreas sociales se extienden hacia el exterior mediante terrazas concebidas como verdaderos livings al aire libre.

Una torre diseñada para multimillonarios

La Porsche Design Tower fue inaugurada en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de Estados Unidos. El edificio alberga apenas 132 residencias distribuidas en 60 plantas y fue desarrollado por Dezer Properties junto a Porsche Design.

Las unidades cuentan con piscinas privadas en balcones, spas, gimnasios, simuladores deportivos, servicio de concierge y acceso directo a la playa. Los valores de los departamentos dentro de la torre oscilan entre varios millones y más de 30 millones de dólares, dependiendo de la superficie y la ubicación dentro del edificio.

La apuesta inmobiliaria de Messi en Miami

La compra de esta propiedad fue una de las primeras inversiones inmobiliarias importantes de Messi en el sur de Florida. Desde entonces, el futbolista amplió su presencia en el mercado local con otras residencias de lujo frente al mar y nuevas adquisiciones en zonas premium de Miami.

Sin embargo, el departamento de la Porsche Design Tower continúa siendo una de las joyas más llamativas de su patrimonio inmobiliario, no solo por sus vistas privilegiadas al océano, sino también por una innovación arquitectónica que transformó la manera de habitar los rascacielos de lujo: llegar al living sin bajarse del auto.