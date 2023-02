El enojo de Andrés Ciro Martínez con los periodistas: «Claramente no ven tu show»

Tras presentarse en el Cosquín Rock, un hilo de tuits de Andrés Ciro Martínez, líder de Ciro y las Persas, se viralizó en las últimas horas y sorprendió por el enojo del artista, quien hizo un descargo contra los medios musicales que desconocen la historia del rock argentino.

Todo comenzó tras la felicitación del vocalista a los periodistas de «TN La Viola» y «Flow Music», quienes se acercaron a conversar con él sobre la última presentación de la banda en el reconocido festival nacional, donde subió al escenario a la Orquesta Sinfónica de Villa María, que dirige Luis Nani, y sorprendió a sus seguidores.

«Bienvenida la nueva camada de periodistas atenta a la actualidad de las bandas sea cual sea el estilo que toquen y su público, buscando la objetividad y la diversidad, y no siendo un ‘club de amigos’» mencionó Ciro y debió, posteriormente, hacer algunas aclaraciones sobre sus conceptos.

Gracias @tnLaViola y @FlowMusic (@FernoVigo y @ManuelBuscalia ) por venir a ver el show y acercarse a charlar del pasado, presente y futuro de Ciro y Los Persas. pic.twitter.com/aVkXtjM2W6 — Andres Ciro Martinez (@ciroylospersas) February 20, 2023

Por eso, indicó en redes sociales que «el comentario vino por esos medios q dicen ser de música y claramente no ven tu show y no registran que hubo 40 músicos (con la sinfónica) sobre el escenario versionando temas. Algo q nunca se hizo en el Cosquin. Y que es jugado xq muchas cosas pueden fallar con 30 min de armado…».

El músico aclaró que las críticas no venían para atacar a «Bebe» Contepomi, que definió como un amigo, sino contra aquellos periodistas que cubrieron el evento sin asistir. «No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del que canta. Y me ponen ‘Ciro’ entre comillas» agregó.

El esfuerzo que fue grabar el disco “Sueños”, q nunca escucharon seguramte, y que fue para todo mi equipo lograr darle ese momento a la gente. Sin prueba de sonido casi. Con la excelente voluntad de la “Orq. Sinfónica de Villa María” q se levantaron a las 5 para llegar y pasaron — Andres Ciro Martinez (@ciroylospersas) February 21, 2023

«Nunca les gustó el rock. Desde Los Piojos pasamos por esto. No quiero ampliar y hacerlo político aunque en parte lo sea. Nunca transé con ningún medio. Me parece una falta de respeto no hacia mí, sino hacia El esfuerzo de tanta gente para montar algo distinto» concluyó.

Ciro y Los Persas sorprendió sobre el escenario de Cosquín Rock

Ciro y Los Persas estuvo el domingo sobre el escenario principal del Cosquín Rock, y apostó por un show distinto junto a la Orquesta Sinfónica de Villa María, Córdoba. Juntos, recrearon parte de los éxitos del vocalista con esta nueva formación y con Los Piojos: «Antes y después», «Pacífico», «Ruidos», Canción de cuna» y «Verano del 92» fueron algunos de ellos.

«El Destino, Dios, o como quieran llamarlo me manda esto en este instante por Whatss de primerísima mano. Síntesis genial (como es él) de lo que estoy tratando de expresar. Lo vió x Flow Dice CHARLY GARCÍA: ‘Llevar una orquesta al barro del cosquin! Eso es lo más!!‘” cerró la polémica el cantante con una referencia al ícono del rock argentino, destacando lo sucedido el último fin de semana.