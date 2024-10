El enojo de Elba Marcovecchio tras enterarse de la cirugía de Jorge Lanata cuando llegó a la clínica 

Jorge Lanata (64) fue operado de urgencia por isquemia intestinal y su esposa Elba Marcovecchio reavivó la interna con las hijas al hablar sobre la segunda cirugía semanal a la que fue sometido el periodista.

La primera cirugía tuvo lugar el miércoles 9 de septiembre en el Hospital Italiano, donde se le extirparon 60 cm de intestino mientras que, a las 10 AM de este viernes, el conductor se sometió a un procedimiento quirúrgico exploratorio, diseñado para acceder a los intestinos y al abdomen que le permitió a los médicos evaluar la condición de esa área del cuerpo tras la primera operación. Además, se barajaría la posibilidad de que el proceso continúe el lunes 14 de octubre.

Una vez que culminó la segunda intervención, la abogada salió de la clínica y conversó con la prensa para ofrecer detalles sobre el estado de salud del periodista. «Esta segunda exploración que hicieron salió bien y nos queda una tercera», adelantó Marcovecchio, visiblemente aliviada por los logros de los profesionales que llevaron a cabo el procedimiento.

Cuál fue el motivo de la operación de Jorge Lanata

Para despejar todas las dudas sobre el motivo por el que Lanata ingresó al quirófano por segunda vez en la semana, Marcovecchio remarcó: «Esto es por etapas pero así estaba programado«.

«Obviamente que cada intervención nos pone muy nerviosos porque es anestesia general», se sinceró la letrada en cuanto a la incertidumbre que le generan los procedimientos que viene afrontando Lanata.

Elba también indicó que la intervención prevista para el 14 de octubre podría ser la última para Jorge, aunque no hay seguridad sobre ello. Sin embargo, destacó que la salud del conductor de PPT habría mostrado una mejoría respecto al miércoles pasado.

El enojo de Elba Marcovecchio al enterarse de la cirugía de Jorge Lanata al llegar a la clínica

Al ser consultada en cuanto a si sabía que Jorge finalmente afrontaría la operación, la abogada deslizó que no tomó conocimiento de la decisión que se tomó hasta que llegó a la clínica. «Eso fue algo que paso pero no quiero traer inconvenientes internos que no tendrían que haber pasado», sentenció.

Así, cuando los periodistas consultaron a Elba si Bárbara, la hija del periodista, estaba informada sobre la primera operación de Jorge, ella confirmó que la joven conocía la decisión de los médicos. «Y ahora lo que decís es al revés. ¿Bárbara sabía y no te dijo?», le preguntó uno de los movileros a continuación. No obstante, Marcovecchio guardó silencio durante varios segundos a modo de respuesta.

En esta misma línea, Marcovecchio sentenció, firme: «Yo lo que no quiero en este momento es más despelote» pero dejó en claro que «no tendría que haber pasado lo que paso hoy a la mañana».

«Me parece que no era el espíritu, de tomar decisiones conjuntas que valga la redundancia, lo pedí explícitamente. Me parece que no tendría que haber pasado», sostuvo la letrada, visiblemente descontenta por haberse enterado de la cirugía de Lanata al arribar a la clínica.